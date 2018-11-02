Lübnan'dan ülkesine dönmek isteyen Suriyeli sığınmacıların sayısı 87 bini geçti

© Sputnik / ZAHRAA AL-AMIR Lübnan'daki 850 Suriyeli mülteci daha evlerine geri döndü

Lübnan Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, geçen temmuz ayından bu yana ülkedeki Suriyeli sığınmacılardan 87 bin 670'inin ülkesine döndüğü belirtildi.

Açıklamada, ülkelerine dönen sığınmacıların Beyrut ile Şam yönetimleri arasındaki koordinasyon kapsamında Lübnan'ın farklı kentlerinde kurulan toplama merkezlerine gönüllü olarak ismini yazdıranlar ve sağlanan imkanlar dahilinde ülkelerine ulaştırılanlardan oluştuğu kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli sığınmacı sayısını 997 bin olarak açıklamıştı.

Lübnanlı yetkililer, bir süredir Suriyeli sığınmacılara gönüllü olarak ülkelerine dönüş çağrısı yapıyor. Yetkililer, Lübnan'daki sığınmacılar konusunda uluslararası toplumun desteğinin eksik olduğunu belirtiyor.