Kayıt
20:25 03 Kasım 2018
Canlı Yayın
    Arama
    İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney

    Hamaney: Amerikan yaptırımları kendi kendine yetecek bir ekonomiyi geliştirdi

    © REUTERS / Morteza Nikoubazl
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 21

    İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, "ABD yaptırımlarla İran ekonomisini felç ederek geri bırakmayı amaçlıyordu, ancak süreç kendi kendine yetecek bir ekonominin gelişmesiyle sonuçlandı" dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Trump, İran yaptırımlarını kendi resmini paylaşarak duyurdu
    İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran'da 'Küresel Emperyalizme Karşı Milli Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında başkent Tahran'daki İmam Humeyni Hüseyniyesi'nde lise ve üniversite öğrencileri ile biraraya geldi.

    'MAĞLUP TARAF ABD, GALİP TARAF İRAN'

    Hamaney, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin yaptırımlarla İran ekonomisini felç ederek geri bırakmayı amaçladığını, ancak bunu başaramadığını söyledi.

    ABD ile İran arasında 40 yıldır sorunlar olduğuna işaret eden dini lider, Washington'ın 40 yıldır askeri, ekonomik ve medya savaşları ile kendilerine karşı birçok adım atarak Şah dönemindeki sultasını yeniden ikame etmeyi hedeflediğini, ancak başarılı olamadığını dile getirdi.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS / Brendan Mcdermid
    Ruhani: İran halkını zor aylar bekliyor
    'ABD'NİN HİÇBİR HAMLESİ HEDEFİNE ULAŞMADI'

    "Geçen zaman zarfında kaybeden tarafın ABD, kazanan tarafın ise İran olduğu hakikati ortaya çıkmıştır. ABD'nin mağlup olduğunun delili ise tüm hamleleri başlatan ancak amacına ulaşamayan taraf olmasıdır" diyen Hamaney, İran'ın ise yaptırımlardan kazançlı çıktığını savundu:

    'HER ŞEYİ KENDİMİZ ÜRETİR OLDUK'

    "ABD, yaptırımlarla İran ekonomisini felç ederek geri bırakmayı amaçlıyordu, ancak süreç kendi kendine yetecek bir ekonominin gelişmesiyle sonuçlandı. İranlılar geçmiş yıllarda her şeyi ithal etmeye alışmıştı, ancak şimdi her şeyi üretmenin peşinde. Sonuç ABD'nin hedefinin tam aksi istikametinde oldu."

    Avrupa Birliği
    © AFP 2018 / Jorse Guerrero
    Avrupa'dan ABD'nin İran yaptırımlarına ortak tepki
    'YUMUŞAK GÜCÜ DE SERT GÜCÜ DE BİTİYOR'

    Dini lider, "ABD çökmeye doğru gidiyor, herkes bunu bilsin" diyerek şu değerlendirmelerde bulundu:

    "Dünya’da birçok politikacı ve sosyolog, Amerika’nın Yumuşak Gücünü kaybettiğini söylüyor. Amerika’nın yumuşak gücü, kendi düşüncesini diğer ülkelere kabullendirmek anlamındadır. Amerika bu konuda en zayıf durumdadır ve özellikle mevcut Başkanı döneminde sadece milletler değil, Avrupa, Çin, Rusya, Hindistan, Afrika ve Latin Amerika da Amerika kararlarına açıkça karşı çıkmışlardır."

    'TRUMP ABD'Yİ REZİL RÜSVA ETTİ'

    Donald Trump'tan "Bu yeni Başkan, ABD'nin prestijinden ve liberal demokrasiden geriye kalanı rezil rüsva etmiştir" diyen Hamaney, ABD'nin sert gücünün, yani askeri ve ekonomik gücünün de gerilediğini belirtti.

    İran harita
    © AA /
    Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye, İran'a Amerikan yaptırımlarından muaf
    'ABD DEĞİŞMEDİKÇE MÜZAKERE İHTİMALİ YOK'

    İran lideri, ABD ile müzakere ihtimaline ilişkin şunları söyledi:

    "Uzlaşma arayışında olanlar beyhude bir çaba içindedir. ABD ancak sultacılık arayışını bırakırsa ona diğer devletler gibi muamele edilebilir, fakat o, her zaman diğer taraflara egemen olmaya çalışmıştır ve bu siyasetini terk etmesi uzak bir ihtimaldir."

    Trump yönetimi, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarının 5 Kasım'dan itibaren yeniden hayata geçirileceğini, ancak 8 ülkeye petrol ticaretinde geçici olarak muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

    Etiketler:
    yaptırım, Donald Trump, Ayetullah Ali Hamaney, ABD, İran
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Serada yetiştirilen süs balığı
    Serada domates gibi balık yetiştiriliyor
    Karikatür
    Rusya ve Suriye, Ortadoğu'nun en büyük tahıl sevkiyat merkezi konusunda anlaştı
    İnfografik
    Rusya'da üniversiteye nasıl girilir?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet