Koalisyon Deyr ez Zor’daki Hacin kentine saldırdı: 15 ölü

© AP Photo / Hussein Malla 'Koalisyon güçleri Hacin'de beyaz fosfor kullandı'

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD’nin öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesinde yer alan Hacin kentine yönelik hava saldırısında 15 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Haberde, “Uluslararası koalisyona ait uçakların Deyr ez Zor’un güneydoğusundaki Hacin kentine yönelik saldırısı sonucunda 15 sivil yaşamını yitirdi” ifadelerine yer verildi.

Diğer yandan Suriye devlet televizyonu El İhbariye, olay yerinden muhabirinin aktardığı bilgilere dayandırdığı haberinde saldırının kurbanlarından çoğunun kadın ve çocuk olduğunu açıkladı.

SANA 13 ve 29 Ekim tarihlerinde koalisyonun buna benzer saldırılar gerçekleştirdiğini ve yasaklı beyaz fosfor kullandığını daha önce duyurmuştu. Suriye hükümeti, Birleşmiş Milletler'i (BM) sorumlulara karşı önlem almaya ve koalisyonun Suriye topraklarındaki yasadışı varlığına son vermeye çağırmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı ise Suriye'de hangi mühimmat kullandıklarını açıklamayacaklarını, ama bu mühimmatın uluslararası kurallara uygun olduğunu duyurmuştu.