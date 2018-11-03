Rusya: Son 24 saatte bin 400’ün üzerinde sığınmacı Suriye’ye döndü

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Sığınmacı Kabul, Dağıtım ve Yerleştirme Merkezi, son 24 saat içinde dış ülkelerden bin 400’ün üzerinde Suriyelinin daimi ikamet yerlerine döndüklerini bildirdi.

© Sputnik / Mohammad Maarouf Lübnan'dan ülkesine dönmek isteyen Suriyeli sığınmacıların sayısı 87 bini geçti

Merkezin yayınladığı bilgilendirme bülteninde, “Son 24 saat içinde Lübnan’dan Ceydet-Yabus ve Tell-Kalah kapılarından (261’i kadın ve 444’ü çocuk) 871 kişi, Ürdün’den Nasib sınır kapısından (167’si kadın ve 284’ü çocuk) 557 kişi olmak üzere dış ülkelerden Suriye Arap Cumhuriyeti’ne bin 428 sığınmacı döndü” ifadelerine yer verildi.

Gün içinde Suriye'nin diğer bölgelerinden 262 kişinin daimi ikamet yerlerine döndüğü kaydedilen açıklamada, Suriye-Lübnan sınırında 5, Suriye-Ürdün sınırında 1, Suriye’de 2, bir havalimanı ve 1 deniz limanı olmak üzere toplam 10 sınır kapısının kesintisiz olarak çalıştığına dikkat çekildi.

Merkez, Suriyeli istihkâm birliklerinin 10 hektarlık alanı, 9 binayı ve 2 kilometrelik yolu mayınlardan temizlediğini, son bir günde ‘7'si el yapımı olmak üzere toplam 81 patlayıcı maddenin saptanarak imha edildiğini vurguladı.