Suriye ordusu İdlib’deki silahsızlandırılmış bölgeye yönelik saldırı girişimini durdurdu

Askerler militanların bu hareketliliğini zamanında fark etti. Meydana gelen çatışmada militanların bir kısmı öldürüldü, hayatta kalan terör yanlılarıysa çekilerek sınır bölgesindeki yerleşimlerde saklandı.
Suriye ordusu geçen hafta birkaç kez militanların hükümet güçlerinin mevzilerine yönelik saldırı girişimlerini engellemiş, keşif sonucu veya yerli halkın yardımıyla yasadışı oluşumların mevzilerini tespit ederek, topçu atışlarıyla defalarca vurmuştu.
Terör yanlılarının etkin olduğu Hama ve İdlib'in idari sınırı, Rusya ve Türkiye'nin geçen eylülde Soçi'de vardığı anlaşma üzerine kurulan silahlardan arındırılmış bölgenin sınırları içinde yer alıyor.
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