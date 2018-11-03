Suriye ordusu İdlib’deki silahsızlandırılmış bölgeye yönelik saldırı girişimini durdurdu

© AP Photo / Vadim Ghirda Koalisyon Deyr ez Zor’daki Hacin kentine saldırdı: 15 ölü

Suriye ulusal televizyonunun haberine göre Suriye'nin İdlib kentinin güneyi ile Hama'nın kuzeyinde etkin olan ÖSO'ya bağlı Ceyşul İzze örgütünün militanları, El-Latamna yerleşiminden harekete geçerek Suriye ordusunun kontrolündeki topraklara doğru ilerledi.

Askerler militanların bu hareketliliğini zamanında fark etti. Meydana gelen çatışmada militanların bir kısmı öldürüldü, hayatta kalan terör yanlılarıysa çekilerek sınır bölgesindeki yerleşimlerde saklandı.

Suriye ordusu geçen hafta birkaç kez militanların hükümet güçlerinin mevzilerine yönelik saldırı girişimlerini engellemiş, keşif sonucu veya yerli halkın yardımıyla yasadışı oluşumların mevzilerini tespit ederek, topçu atışlarıyla defalarca vurmuştu.

Terör yanlılarının etkin olduğu Hama ve İdlib'in idari sınırı, Rusya ve Türkiye'nin geçen eylülde Soçi'de vardığı anlaşma üzerine kurulan silahlardan arındırılmış bölgenin sınırları içinde yer alıyor.