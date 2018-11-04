İstanbul'daki dörtlü zirveyi görüşen Esad ve Rus heyeti, anayasa konusunda anlaştı

Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, bugün gerçekleşen görüşmede tarafların Suriye anayasa komisyonunu kurma yolundaki engellerin kaldırılmasıyla ilgili çalışmaları sürdürme konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedildi.

Açıklamada, “Görüşme sırasında Lavrentyev, Esad’ı İstanbul’da gerçekleşen dörtlü zirvenin sonuçları ve Suriye’deki savaşın bitmesine katkıda bulunacak siyasi yoldaki ilerlemenin sağlanmasında karşılaşılan zorlukların aşılması amacıyla Moskova’nın tüm bölgesel ve uluslararası taraflarla birlikte gösterdiği çabalar hakkında bilgilendirdi” ifadelerine yer verildi.

Esad’ın Rus tarafının ve bizzat Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye’nin iç meselelerine dışarıdan müdahalelerin ‘etkisiz hale getirilmesi’ konusunda önemli çabalar gösterdiğini kaydettiği belirtilen açıklamaya şöyle devam edildi: “Görüşme sırasında mevcut anayasanın tartışılması ile ilgili komisyonun oluşturulması ele alındı, Rusya ve Suriye’nin komisyonu kurma yolundaki engellerin kaldırılmasıyla ilgili ortak çalışmalarını sürdürme konusunda anlaşma sağlandı.”