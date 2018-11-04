Suriye'den İran yaptırımları tepkisi: ABD, diktesi altında hareket etmeyi reddeden ülkelere tek taraflı önlemler uyguluyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Şam’ın Amerikan yönetiminin İran’a yönelik yaptırımları yeniden uygulamaya koyma kararını kınadığı ve yaptırımların Washington’un üstlendiği taahhütleri yerine getirmedeki yetersizliğini ortaya koyduğu belirtildi.

© AFP 2018 / ATTA KENARE İran'da elçilik baskınının 39. yıl dönümü: ABD ve İsrail bayrakları yakıldı

Bu adımın Washington’un bölgedeki istikrar ve güvenliği sarsmaya yönelik politikalarının devamı olduğu belirtilen açıklamada, “Bu karar ABD’nin 2015’te İran’la yapılan nükleer anlaşma ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı çerçevesinde üstlenmiş olduğu taahhütleri uygulamadaki yetersizliğini bir kez daha yansıtıyor” dendi.

ABD’nin ‘diktesi altında hareket etmeyi’ reddeden ülkelere yönelik tek taraflı önlemler uyguladığı dikkat çekilen açıklamada, Şam’ın bu durumda Tahran’ı desteklediği ve yaptırımların İran’ı ABD’nin politikalarına karşı direnme çabalarını sadece güçlendireceğine inandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump geçen mayısta ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekileceğini ve İran'a yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

ABD, 7 Ağustos'ta İran'a yönelik yaptırımların bir bölümünü yeniden yürürlüğe koymuştu. Petrol ihracatını kapsayacak daha önemli yaptırımlarınsa yarından itibaren uygulamaya konması bekleniyor.