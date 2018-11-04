Suriye'den İran yaptırımları tepkisi: ABD, diktesi altında hareket etmeyi reddeden ülkelere tek taraflı önlemler uyguluyor

ABD’nin ‘diktesi altında hareket etmeyi’ reddeden ülkelere yönelik tek taraflı önlemler uyguladığı dikkat çekilen açıklamada, Şam’ın bu durumda Tahran’ı desteklediği ve yaptırımların İran’ı ABD’nin politikalarına karşı direnme çabalarını sadece güçlendireceğine inandığı kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump geçen mayısta ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekileceğini ve İran'a yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.
ABD, 7 Ağustos'ta İran'a yönelik yaptırımların bir bölümünü yeniden yürürlüğe koymuştu. Petrol ihracatını kapsayacak daha önemli yaptırımlarınsa yarından itibaren uygulamaya konması bekleniyor.
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