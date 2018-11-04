Rus askerler, Deyr ez Zor’a 2 ton insani yardım malzemesi ulaştırdı

Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, Rus askerlerin Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesinde yaşayan sivillere yaklaşık 2 ton insani yardım malzemesi ulaştırdıkları belirtildi.

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, konuyla ilgili açıklamasında, "Deyr ez Zor eyaletindeki Marrat yerleşiminde düzenlenen insani yardım kampanyası sırasında halka toplam 1.95 ton ağırlığında 450 adet gıda paketi dağıtıldı" diye konuştu.

Rif Şam eyaletinde bulunan Katana hastanesinde yardım etkinliği düzenlendiğini aktaran Savçenko, ayrıca Halep'in Şeyh Ahmed mahallesinde düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde çeşitli adreslere 15 gıda paketi dağıtıldığını belirtti.

YASADIŞI SİLAHLI OLUŞUMLAR ATEŞKESİ İHLAL ETMEYE DEVAM EDİYOR

Ateşkes anlaşmasına rağmen İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren yasadışı silahlı oluşumların ateşkesi ihlal etmeye devam ettiklerine dikkat çeken Savçenko, "Geçen 24 saat içinde Lazkiye eyaletindeki Jubb el-Mgara yerleşiminde 3 kez ve Halep'in Sukkari mahallesinde ateş açıldığı saptandı" açıklamasında bulundu.