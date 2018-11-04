Rus askerler, Deyr ez Zor’a 2 ton insani yardım malzemesi ulaştırdı

Rif Şam eyaletinde bulunan Katana hastanesinde yardım etkinliği düzenlendiğini aktaran Savçenko, ayrıca Halep'in Şeyh Ahmed mahallesinde düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde çeşitli adreslere 15 gıda paketi dağıtıldığını belirtti.
YASADIŞI SİLAHLI OLUŞUMLAR ATEŞKESİ İHLAL ETMEYE DEVAM EDİYOR
Ateşkes anlaşmasına rağmen İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde faaliyet gösteren yasadışı silahlı oluşumların ateşkesi ihlal etmeye devam ettiklerine dikkat çeken Savçenko, "Geçen 24 saat içinde Lazkiye eyaletindeki Jubb el-Mgara yerleşiminde 3 kez ve Halep'in Sukkari mahallesinde ateş açıldığı saptandı" açıklamasında bulundu.
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