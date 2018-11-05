UNICEF: Yemen'de 10 dakikada 1 çocuk ölüyor

Kalabari, ülkenin içerisinde bulunduğu kötü sağlık koşullarına işaret ederek, "Yemen'de korunulması mümkün olan hastalıklardan dolayı her 10 dakikada 1 çocuk hayatını kaybediyor" dedi.
'YEMEN, BUGÜN ÇOCUKLARIN CEHENNEMİDİR'
"Yemen bugün çocukların cehennemidir" diyen Kalabari, bu durumun belli bir kesimini değil, tüm Yemenli çocukları kapsadığını vurguladı.
YILDA 5 YAŞ ALTI 30 BİN ÇOCUK ÖLÜYOR
Kalabari, ülkedeki yetersiz beslenmeye dikkati çekerek, "Her yıl 5 yaş altı 30 bin çocuk hayatını kaybediyor. Kötü beslenmenin durdurulması halinde bu ölümlere engel olunabilir" dedi. Yemen'de 1.8 milyon çocuğun ileri derecede kötü beslenmeye maruz kaldığını belirten Kalabari, bu çocuklardan 400 bininin hayati risk taşıdığını aktardı.
'İNSANİ YARDIMLAR KAYITSIZ ŞARTSIZ ULAŞMALI'
Kalabari ayrıca Yemen'de çekişen taraflara insani yardımların, kayıtsız şartsız ulaştırılması ve halkın korunması çağrısında bulundu.
Eylül 2014'ten bu yana ülkenin birçok kenti ordu ile Husiler arasındaki çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek amacıyla bombardımanlar düzenliyor. Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani durum daha da kötüleşti.
BM raporlarına göre sağlık ve gıda hizmetlerinin çökmesiyle birlikte salgın hastalıklardan dolayı başta çocuklar olmak üzere halk büyük bir insani dram yaşıyor.
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