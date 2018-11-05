De Mistura: Anayasa süreci, Suriye'nin yeniden imarını hızlandıracak

De Mistura, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentindeki Dünya Gençlik Forumu çerçevesinde düzenlenen 'Savaş ve çatışmaların ardından devlet ve toplumların kurulma mekanizmaları' konulu toplantıda konuşma yaptı.
Suriye'deki durumu değerlendiren De Mistura, Suriye'de anayasa oluşturma sürecinin tamamlanmasının, ülkenin yeniden imarını hızlandıracağını belirtti.
'AVRUPA, SURİYELİ SIĞINMACILARI TOPRAKLARINDA TUTMAKTANSA SURİYE'NİN YENİDEN İMARINI TERCİH EDER'
İstanbul’da 27 Ekim'de gerçekleşen Suriye konulu dörtlü zirvede, Suriye’de uzun süreli barışın önemi vurgulanmış ve yıl sonuna kadar yeni bir anayasa oluşturulması için bir komitenin kurulması çağrısı yapılmıştı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)