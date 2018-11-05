AFP: ABD askerleri Türkiye-Suriye sınırında, DSG'nin denetiminde bulunan bölgede devriye yaptı

Fransız haber ajansı AFP, ABD askerlerinin Türkiye-Suriye sınırında yer alan ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (DSG) denetiminde bulunan Dirbesiye şehrinde devriye yaptığını aktardı.

AFP'nin muhabiri, üzerlerinde ABD bayraklı üniformalar bulunan askerleri taşıyan üç zırhlı aracın dün Dirbesiye şehrine gittiğini belirtti.

Muhabir, araçlarda da ABD bayrağı bulunduğunu aktardı. AFP, devriyeden olduğunu belirttiği fotoğraflar da paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD ordusu, Menbiç yol haritası çerçevesinde ilçede ortak devriye faaliyetine başladı. Taraflar, ortak devriye öncesinde yürüttükleri eğitimleri 25 Ekim'de tamamlamışlardı.