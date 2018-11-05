Netanyahu'dan Trump'a yaptırım teşekkürü: Cesur ve önemli bir karar

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketinin devreye girmesi sebebiyle bugünün 'tarihi bir gün olduğunu' söyleyen Netanyahu, "ABD Başkanı Trump'a bu cesur ve önemli kararından dolayı bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu kararın, istikrar ve barışın yanı sıra güvenliğe de katkı sağlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'a uygulanmaya başlanan yaptırımdan dolayı Trump'a teşekkür ederek, "ABD, tek bir hareketle İran'ın Suriye, Lübnan, Gazze, Irak ve Yemen'e yerleşmesine büyük darbe vurdu. Başkan Trump yine yaptın" cümlelerini kullanmıştı.

President Trump's bold decision is the sea-change the Middle East has been waiting for. In a single move, the United States is dealing a critical blow to Iran's entrenchment in Syria, Lebanon, Gaza, Iraq and Yemen. President Trump, you've done it again! Thank you. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 5 Kasım 2018

© REUTERS / Carlos Barria Netanyahu'dan Trump'a: Liderliğin ve dostluğun için teşekkürler

​ABD Başkanı Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından bugün devreye girdi. Bugünden itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.