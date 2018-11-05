Netanyahu'dan Trump'a yaptırım teşekkürü: Cesur ve önemli bir karar

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'a uygulanmaya başlanan yaptırımdan dolayı Trump'a teşekkür ederek, "ABD, tek bir hareketle İran'ın Suriye, Lübnan, Gazze, Irak ve Yemen'e yerleşmesine büyük darbe vurdu. Başkan Trump yine yaptın" cümlelerini kullanmıştı.
President Trump's bold decision is the sea-change the Middle East has been waiting for. In a single move, the United States is dealing a critical blow to Iran's entrenchment in Syria, Lebanon, Gaza, Iraq and Yemen. President Trump, you've done it again! Thank you.— אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) 5 Kasım 2018
ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından bugün devreye girdi. Bugünden itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.
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