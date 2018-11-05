İran'dan BM'ye mektup: BMGK kararına utanmazca karşı koyan ABD'ye hesap sorun

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Gulamali Hoşru, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilettiği mektupta, Washington'ın yaptırımları yeniden yürürlüğe koymasının BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına karşı gelmek anlamına geldiğini, bu yüzden BM'nin ABD yönetimine hesap sorması gerektiğini belirtti.
Mektupta "ABD'nin sorumsuz davranışları, uluslararası toplumun kollektif karşılık vermesini gerekli kılmaktır. Böylelikle hukukun üstünlüğü korunur, diplomasiye zarar verilmesi önlenir ve çok taraflılık korunabilir" denilerek ABD yönetiminin sorumlu tutulması istendi.
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