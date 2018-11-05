Kosaçev'den İran yaptırımları uyarısı: Herkes bambaşka bir dünyada yaşamak zorunda kalır

ABD'nin İran'a yaptırımlarını uluslararası topluma baskı uygulama aracı olarak niteleyen Rus senatör Konstantin Kosaçev, uluslararası toplumun bunu engellememesi halinde herkesin bambaşka bir dünyada yaşamak zorunda kalacağını vurguladı.

© REUTERS / Jonathan Ernst ABD yeni İran yaptırımlarını uygulamaya başladı

ABD yönetiminin 2015'te nükleer anlaşma çerçevesinde kaldırdığı İran yaptırımlarının enerji, finans ve deniz taşımacılığı sektörlerini kapsayan ikinci bölümünü uygulamaya başlamasını değerlendiren Kosaçev, yaptırımların sadece Tahran'ı değil, uluslararası toplumu baskı altına alma aracı olduğunu vurguladı.

'BMGK KARARLARI VE ABD'NİN KENDİ ŞİKAYETLERİ GÖZ ARDI EDİLİYOR'

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, "Mevcut durumda yaptırımlar, sadece İran'a değil, tüm uluslararası topluma yönelik bir baskı aracı. Bu, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ile ABD'nin bizzat kendisinin ekonomik gücün keyfi olarak kullanılması, yani müttefiklere uygulanmayıp sadece düşmanlara uygulanması, konusundaki şikayetlerinin gözardı edilmesi" dedi.

'KEYFİ HAREKET VE PERVASIZLIK HAKİM OLUR'

Kosaçev, bu yaklaşımın uluslararası toplumun çabalarıyla engellenmemesi halinde herkesin keyfi hareketin ve pervasızlığın hakim olacağı bambaşka bir dünyada yaşamak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.

BUGÜN UYGULAMAYA KOYULDU

© AA / Evren Atalay Rusya: İran'la işbirliğinin sürdürülmesi için yeni mekanizmalar bulmalıyız

Bugün itibariyla hayata geçen ikinci yaptırım paketi çerçevesinde İran'ın liman işletmecileri, tersaneleri ve deniz taşımacılığı sektörü ambargo kapsamına alınırken, İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL), İran Güney Gemicilik Hattı Şirketi ve iştirakleri ABD Hazine Bakanlığı'nın kara listesine eklenmişti.

İLK YAPTIRIM PAKETİ 7 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan nükleer anlaşmadan, ülkesini 8 Mayıs'ta çekmişti. Bu kararın ardından Washington yönetimi, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos'ta yürürlüğe koymuştu.

İlk yaptırım paketi, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini yaptırımlara tabi hale getirmişti.