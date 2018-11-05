Kosaçev'den İran yaptırımları uyarısı: Herkes bambaşka bir dünyada yaşamak zorunda kalır

'BMGK KARARLARI VE ABD'NİN KENDİ ŞİKAYETLERİ GÖZ ARDI EDİLİYOR'
Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Dışişleri Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, "Mevcut durumda yaptırımlar, sadece İran'a değil, tüm uluslararası topluma yönelik bir baskı aracı. Bu, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ile ABD'nin bizzat kendisinin ekonomik gücün keyfi olarak kullanılması, yani müttefiklere uygulanmayıp sadece düşmanlara uygulanması, konusundaki şikayetlerinin gözardı edilmesi" dedi.
'KEYFİ HAREKET VE PERVASIZLIK HAKİM OLUR'
Kosaçev, bu yaklaşımın uluslararası toplumun çabalarıyla engellenmemesi halinde herkesin keyfi hareketin ve pervasızlığın hakim olacağı bambaşka bir dünyada yaşamak zorunda kalacağı uyarısında bulundu.
BUGÜN UYGULAMAYA KOYULDU
İLK YAPTIRIM PAKETİ 7 AĞUSTOS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama tarafından 2015 yılında İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin ile birlikte imzalanan nükleer anlaşmadan, ülkesini 8 Mayıs'ta çekmişti. Bu kararın ardından Washington yönetimi, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos'ta yürürlüğe koymuştu.
İlk yaptırım paketi, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum ve kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini yaptırımlara tabi hale getirmişti.
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