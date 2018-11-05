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21:40 05 Kasım 2018
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    İran Dısısleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

    Zarif USA Today'e konuştu: Trump nükleer anlaşmaya yaklaşımını değiştirirse görüşmeye açığız

    © REUTERS / Yuri Gripas
    Ortadoğu
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    ABD'nin önde gelen gazetelerinden USA Today, Trump'ın yaptırımlarının yürürlüğe girmesi vesilesiyle İran Dışişleri Bakanı'yla röportaj yaptı. Cevad Zarif, Washington'la görüşmeleri için ABD'de yeni bir yönetimin değil, yeni bir yaklaşımın olması gerektiğini söyledi.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
    © REUTERS / Jonathan Ernst
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    Haftasonunda D-8 toplantısı için gittiği Antalya'da USA Today'e 45 dakikalık bir mülakat veren İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD yönetiminin mayısta resmen çekildiği nükleer anlaşmaya yaklaşımını değiştirmesi halinde, Washington ile yeni bir nükleer anlaşmayı görüşmeye hazır oldukları sinyalini verdi. Nükleer anlaşma konusunda verimli diyaloğun temellerinin oluşması halinde hükümetinin yeni bir diplomatik çabayı değerlendireceğini söyledi. 

    USA Today "Zarif'in yorumları, belli diplomatik şartların karşılanması halinde Tahran'ın Washington'la görüşmeyi değerlendirebileceğine dair İran'ın üst düzey liderliğinden nadir bir işaret oldu" izlenimini aktardı.

    İran Dışişleri Bakanı, "Karşıklı güven müzakere şartı değildir, fakat karşılıklı saygı müzakerenin önşartıdır. Bizim Washington ile vardığımız anlaşma iki sayfalık değildi, tam 150 sayfalıktı, fakat ABD yönetimi anlaşmadan çıkma kararı aldı. Trump yönetimi diplomasiye değil, dayatmaya inanıyor" dedi.

    İran - bayrak
    © Flickr /
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    "Karşılıklı saygı, kendine saygıyla, kendi imzana saygıyla, kendi sözüne saygıyla başlar" diye devam eden Zarif, Trump'ın ABD'nin en yakın mütefiklerinin itirazına ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun Tahran'ın anlaşmaya uyduğunu teyidine rağmen anlaşmadan çıktığını hatırlattı. ABD'nin güvenilmez bir müzakere tarafı olmasının İran'ın suçu olmadığını, bunun uluslararası camianın karşı karşıya olduğu bir sorun olduğunu belirtti.

    "Birinin 'bana ne, benim hoşuma gitmedi, ben çekip gitmek istiyorum, çünkü bunu yapabilecek kadar güçlü olduğuma inanıyorum' diye kestirip atması… Bir dahaki anlaşmada yine bunu demeyeceklerinin garantisi nedir" diye sorgulayan Zarif, İran'ın ABD ile görüşmesi için neyin gerektiği sorulduğunda "ABD'de illa yeni bir yönetimin değil, asıl yeni bir yaklaşımın olması gerek" karşılığını verdi.

    Birleşmiş Milletler Genel Merkezi
    © AA /
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    USA Today'in farklı bir yaklaşımla ne kast ettiği, Trump'tan başka bir başkanı mı kast ettiğine dair ısrarlı soruları üzerine "Ben insanların değişebildiğine inanıyorum. Bizim Amerika'nın farklı tutumuna ihtiyacımız var. Bu yönetimin de farklı tutumu olabileceğine inanıyorum. Biz mevcut tutumun son bulmasını beklemeye istekliyiz. Trump yönetimi tutumunu değiştirebilir" diyerek şöyle devam etti:

    "Biz Amerika'nın içişlerine müdahale etmiyoruz. Karar Amerikalılarındır, onlar kimi başkan seçeceklerine kendileri karar verir. Biz Amerikan yönetiminde farklı bir tutuma tanık olmak istiyoruz. Bunu kimin yönettiğinin bizim için önemi yoktur."

    "ABD'de 2020'de yeni başkan seçilmesi halinde Tahran Washington ile görüşmek ister mi" sorusuna da aynı yanıtı verdi: "Eğer yeni tutum varsa…"

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    USA Today, İranlı bakanın sözlerini 'yapıcı müzakerelerin alt yapısının oluşması halinde Tahran'ın Washington ile görüşmeye hazır olduğu' şeklinde değerlendirdi.

    Zarif ise bugün Pompeo ile Mnuchin'in yaptırım açıklamalarının ardından şu tweeti attı:

    "Bugün ABD, İran'a karşı sıradan halkı hedef alan yaptırımları yeniden yürürlüğe sokarak BM'nin en üst mahkemesine ve Güvenlik Konseyi'ne karşı koydu. Ama ABD'nin zorbalığı geri tepti, yalnızca nükleer anlaşma önemli olduğu için değil, aynı zamanda dünya, Trump ile takımının küresel düzeni yok etmesine izin veremeyeceği için. Tecrit edilen İran değil ABD'dir."

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