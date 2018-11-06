ABD: Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG ile 'güvence' devriyesi gerçekleştirdik

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning, Pentagon'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Albay Manning, "Cuma günü ABD kuvvetleri, SDG ortaklarımızla Suriye'nin kuzeydoğu sınırları boyunca güvence devriyelerine başladı" ifadesini kullandı.

Suriye'de tüm tarafların IŞİD'in yenilmesine odaklanması gerektiğini savunan Manning, "Bu spesifik devriyeler için düzenlemiş bir takvim veya düzenlilik söz konusu değil; bu devriyeler bize, SDG ortaklarımıza ve Türkiye'ye bölgenin güvenliğini sağlama imkanı tanıyacaktır" şeklinde konuştu.

Sözcü, Türk ve Amerikan askerlerinin Menbiç bölgesinde ortak devriyelere başladığını ve bu devriyelerin IŞİD'i kalıcı bir şekilde yenme hedefine odaklanmalarını sağlayacağını söyledi.

'ABD, MENBİÇ'TE YPG İLE DEVRİYE YAPMIYOR'

Diğer taraftan basında yer alan ve ABD'nin Türkiye ile yaptığı devriyelere paralel olarak YPG ile Menbiç civarında devriye faaliyeti yürüttüğüne ilişkin haberleri değerlendiren Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson, "Menbiç yakınlarında Türkiye ile yaptığımız devriye dışında başka bir devriye gerçekleştirmedik" ifadelerini kullandı.