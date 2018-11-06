'ABD'nin ilan ettiği ambargoların ötesine bile hazırlıklıyız'

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, ABD'nin İran aleyhine ilan ettiği ambargoların daha önce Merkez Bankası tarafından öngörüldüğünü ve bu ambargoların ötesi için bile planlamaların yapıldığını söyledi.

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Abdunnasır Himmeti, yaptığı açıklamada, İran'ın ticari ortakları ile gereken müzakerelerin yapıldığını ve onlarla nasıl işbirliği yapılacağı konusunda koordinasyonun sağlandığını söyledi.

Ülkenin döviz rezervlerinin uygun durumda olduğu ve döviz kaynaklarının harcanması ve elde edilmesi ile ilgili planlamaların yapıldığını ifade eden Himmeti, SWIFT sisteminin kesilmesi ihtimaline karşı da alternatiflerin öngörüldüğünü ifade etti.

ABD Hazine Bakanlığı, bugün 700 kişi, şirket, uçak ve geminin İran ambargolar listesine ilave ettiğini bildirmişti.