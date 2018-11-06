İsrail'den Körfez ülkelerine demiryolu projesi planı

Tel Aviv yönetimi, uzun zamandır dillendirdiği İsrail ile Suudi Arabistan'ın da içinde yer aldığı Körfez ülkeleri arasında demiryolu inşa edilmesine yönelik planını açıklayacak.

© Fotoğraf : İsrail Başbakanlığı Twitter hesabı Netanyahu'dan Umman sürprizi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, Twitter'dan paylaştığı mesajında planın detaylarının Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'na katılmak üzere başkent Maskat'ta bulunan İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz tarafından açıklanacağını duyurdu.

Greenblatt mesajında, "Bakan Katz, Umman'da katılacağı konferansta İsrail ile Ürdün, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri arasında demiryolu inşa edilmesi için bir plan sunacak" ifadesini kullandı.

Today Transportation & Intelligence Minister @Israel_Katz is in Oman at an intn’l transportation event. He will present a plan for the construction of a railway btwn Israel, Jordan, Saudi Arabia & the Gulf. Let’s keep the dialogue going. These efforts support our efforts. — Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 5 Kasım 2018

İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Katz, Umman'da düzenlenen konferansa katılmak için pazar günü başkent Maskat'a gitmişti.

İSRAİL İLE KÖRFEZ ÜLKELERİ ARASINDA YAKINLAŞMA

Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim — 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da 26 Ekim'de ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.