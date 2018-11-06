İsrail'den Körfez ülkelerine demiryolu projesi planı

Greenblatt mesajında, "Bakan Katz, Umman'da katılacağı konferansta İsrail ile Ürdün, Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri arasında demiryolu inşa edilmesi için bir plan sunacak" ifadesini kullandı.
Today Transportation & Intelligence Minister @Israel_Katz is in Oman at an intn’l transportation event. He will present a plan for the construction of a railway btwn Israel, Jordan, Saudi Arabia & the Gulf. Let’s keep the dialogue going. These efforts support our efforts.— Jason D. Greenblatt (@jdgreenblatt45) 5 Kasım 2018
İsrail İstihbarat ve Ulaştırma Bakanı Katz, Umman'da düzenlenen konferansa katılmak için pazar günü başkent Maskat'a gitmişti.
İSRAİL İLE KÖRFEZ ÜLKELERİ ARASINDA YAKINLAŞMA
Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.
İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim — 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da 26 Ekim'de ülkesiyle diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.
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