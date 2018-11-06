Rusya ve İranlı yetkililer, Tahran'da Suriye'yi konuştu

Haftasonu Şam'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da dahil önemli görüşmeler yapan Rus yetkililer, Suriye'de çözüm için temaslarına devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Aleksandr Lavrentyev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile Savunma Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Rus heyeti, Ali Şamhani ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Ensari ile Tahran'da bir araya geldi.

Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa liderlerinin 27 Ekim'de İstanbul'da yaptığı dörtlü zirveyi ve Suriye'deki durumu ele alan taraflar, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terörle mücadele ve siyasi çözüm arayışlarının kararlılıkla devam etmesinin önemine vurgu yaptı.

ANAYASA KOMİSYONUNUN EN KISA SÜREDE KURULMASI GEREKTİĞİNİN ÜZERİNDE DURULDU

Suriye lideri Beşar Esad, Lavrentyev liderliğindeki Rus heyetiyle İstanbul'daki dörtlü zirvenin sonuçlarını ve Suriye anayasa komisyonunun kurulmasını ele almıştı. Öte yandan İranlı yetkililer de en kısa sürede Suriye anayasa komisyonunun kurulması konusunda görüş bildirmişti.

© AP Photo / SANA Suriye Anayasa Komisyonu 'küçük grup' yüzünden çalışmalara başlamadı

Suriye anayasa komisyonunun Rus ve İranlı yetkililer, anayasa komitesinin en kısa sürede kurulması konusu üzerinde özellikle durdu.

Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinden yapılan açıklamada, "Görüşme sırasında Lavrentyev, Esad'ı İstanbul'da gerçekleşen dörtlü zirvenin sonuçları ve Suriye'deki savaşın bitmesine katkıda bulunacak siyasi yoldaki ilerlemenin sağlanmasında karşılaşılan zorlukların aşılması amacıyla Moskova'nın tüm bölgesel ve uluslararası taraflarla birlikte gösterdiği çabalar hakkında bilgilendirdi" ifadelerine yer verilmişti.