Sisi: Mısır ordusu, Körfez ülkelerini savunmaya hazır

© AFP 2018 / CHARLES PLATIAU Sisi, 'para karşılığı vatandaşlık yasası'nı onayladı

Mısır'da hükümet yanlısı 'Youm7' gazetesinin aktardığına göre, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, herhangi bir doğrudan tehdit durumunda Mısır ordusunun Körfez ülkelerini savunacağını açıkladı. Sisi, "Arap halkları, bölgenin neler yaşayabileceği konusunda bilinçli olmalı. Körfez ülkelerindeki kardeşlerimizin yürekten yanındayız ve Körfez güvenliği herhangi bir şekilde tehdit edildiğinde Mısır halkı, ülke liderliğinden de önce bu durumu kabul etmeyecek ve kardeşlerini savunmak için harekete geçecektir" ifadelerini kullandı.

'İSTİKRARSIZLIK HEPİMİZİ ETKİLİYOR'

Youm7 gazetesi, Sisi'nin İran'a yönelik ABD yaptırımlarıyla ilgili bir soruya yanıt olarak şunları söyledi: “İstikrarsızlık ve istikrarsızlığa sahip ülkeler hepimizi etkiliyor" ifadelerini kullandı.

Sisi yönetimindeki Mısır, geçen sene meydana gelen Katar boykotuna katıldı ve İran'ın bölgedeki etki alanına karşı çıkıyor.