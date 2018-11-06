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16:30 06 Kasım 2018
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    Ekim ayının sonunda Riyad'da düzenlenen Geleceğin Yatırımı Konferası'nda, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (en ortada), kendisiyle özçekim yapmak isteyenlere poz verirken

    Suudi Veliaht Prensi, '45 üst düzey ismi hala Ritz'de esir tutuyor'

    © REUTERS / File Photo
    Ortadoğu
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    Cemal Kaşıkçı vakasıyla spot ışıkları yeniden Suudi kraliyetinin içişlerine dönerken bir yıl önce gözaltına alınmış yüzlerce prens, işadamı ve üst düzey yetkiliden en az 45'inin hala serbest bırakılmadığı iddiası gündeme geldi.

    Köşe yazarlığı verdiği Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin sorumlularını aydınlığa kavuşturma çabasındaki Washington Post, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın (MbS) yolsuzlukla mücadele adı altında Riyad'ın en lüks otellerinden Ritz-Carlton'ı 5 yıldızlı hapishaneye çevirmesinin üzerinden bir yıl geçerken tam sayısı bilinmeyen bazı süper zenginlerin hala burada tutulduğunu yazdı.

    Ritz esaretinden kurtulma karşılığı toplamda 106 milyar dolara denk gelen nakit para, mülk, işletme, hisse gibi mal varlıklarını teslim edenlerin serbest bırakıldığını hatırlatan gazete, 2018'in başında Suudi başsavcılığından 56 kişinin gözaltında tutulmaya devam edildiği açıklamasının geldiğini kaydetti. Geçen ay MbS'nin Bloomberg'e gözaltında sadece 8 kişinin kaldığını söylediğini, ama "Avukatlarına erişimleri var ve Suudi sisteminin karşısına çıkarılacaklar" demekten başka ayrıntıya girmediğini belirten gazete, şöyle devam etti:

    "Ama durumdan haberdar kişiler, bu sayının çok daha fazla olduğunu, Ritz'de kapatılmış hala 45 kişinin olduğunu söyledi."

    ÖNCEKİ KRALIN OĞLU TURKİ BİN ABDULLAH'IN AKIBETİ MEÇHUL

    Bunlardan birinin Prens Turki bin Abdullah (47) olduğunu aktaran Washington Post, önceki Kral Abdullah'ın oğlu Turki'nin bir zamanlar kraliyet ailesinin 'altın çocuğu' diye nitelendiğini, ABD ve Britanya'da eğitim almış, yüksek lisans derecesine sahip savaş pilotu olduğunu belirtti.

    Riyad vilayetinin güçlü valisi konumunda bulunmuş, milyarlarca dolarlık Kral Abdullah Vakfı'nın başına getirilmiş Turki'nin Riyad metro inşaatında yolsuzlukla itham edildiğini, ama hakkında resmen suçlamada bulunulmadığını kaydetti.

    SAĞ KOLU GÖZALTINDA İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

    Turki Riyad Valisi iken Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapmış olan Tümgeneral Ali bin Abdullah el Kahtani'nin ise gözaltındayken açıklanmamış şartlar altında öldürüldüğünün altını çizdi.

    'TALAL'LA BİRLİKTE BIRAKILMA İHTİMALİ'

    Diğer yandan cuma günü Prens Halid bin Talal'ın serbest bırakıldığına dikkat çekti. Hem MbS'nin hem de Turki'nin kuzeni olan Talal'ın (56), Veliaht'ın dini polisi devre dışı bırakma gibi reformlarına karşı çıkan dinci bir muhafazakar olduğu aktarıldı.

    Habere göre Talal'la birlikte ya da akabinde başkalarının da serbest bırakılması gündemde. MbS'nin Cemal Kaşıkçı vakasına uluslararası öfkeyi yatıştırmak için gözaltından diğerlerini bırakabileceği yorumları yapılıyor.

    'KAŞIKÇI VAKASININ BASKISINI AZALTMAK İÇİN'

    Londra'da gönüllü sürgünde bulunan Suudi insan hakları aktivisti Yahya Assiri, "Aslında bunu yapmak istemiyorlar, ama baskı altındalar ve bu baskıyı üzerlerinden atmak için bırakacaklar" dedi. Ancak Assiri, Halid bin Talal'ın serbest bırakılmasını büyütmemek gerektiğini, bunun Mbs'nin baskıdan kurtulma ve kendisine desteği artırmaya yönelik adımı olduğunu sözlerine ekledi.

    'İPİN UCUNDA MBS'

    Suudi eski istihbaratçı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkamaması ve burada önceden planlanmış şekilde öldürüldüğünün anlaşılması, dünyaya şok dalgaları yaymaya devam ediyor. Riyad, Kaşıkçı'nın konsoloslukta planlı şekilde öldürüldüğünü kabul etti, ama cesedini teslim etmedi. Kaşıkçı operasyonu için 2 Ekim'de İstanbul'a gelen 15 kişilik Suudi ekipte MbS'nin en yakın adamları vardı.

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