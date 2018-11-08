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16:42 08 Kasım 2018
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    Basra kentinde döviz alım-satımı yapan Iraklının elindeki riyal ve dolarlar

    ABD'den Irak'a İran'dan elektrik alımı için muafiyet

    © REUTERS / Essam al-Sudani
    Ortadoğu
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    ABD Başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik 'bugüne kadarki en ağırı' olduğunu söylediği yaptırımlarla ilgili bir muafiyetin de Irak'a sunulduğu ortaya çıktı.

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin
    © AP Photo / J. Scott Applewhite
    ABD'li bakanlar teyit etti: İran'a yaptırımlardan Türkiye'ye geçici muafiyet
    Irak candamarlarından birini oluşturan İran'dan elektrik ithalatını devam ettirip bunun için Tahran'a ödeme yapmaya devam edecek.

    ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İran'la ilgili meselelerden sorumlu Özel Temsilcisi Brian Hook, Irak'ın elektrik ithalatı için İran'a ödeme yapmaya devam etmesine 'izin veren muafiyet bahşettiklerini' söyleyerek "Bunun Irak'ın güneyindeki elektrik kesintilerinin azaltılmasına yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.

    Irak'ın güneyi, özellikle Basra kenti elektrik kesintisi ve kirli su yüzünden aylardır protestolara sahne oluyordu.

    Brian Hook "Dost ve ortak ülke Irak'ın istikrarı ve rehafına sadığız" diye ekledi.

    ABD - İran
    © AA /
    'ABD, İran yaptırımları nedeniyle stratejik ortaklarıyla ilişkileri bozmaya hazır değil'
    'İRAN GAZI AŞAMALI BIRAKILACAK'

    Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi Iraklı kaynak, ABD'nin artık Irak'ın İran petrol ve gazından giderek uzaklaşmasını beklediğini söyledi.

    'ABD'YE 45 GÜN İÇİNDE RAPOR SUNULACAK'

    Iraklı kaynak "ABD yönetimi, İran gazı ve petrolü kullanmayı aşamalı olarak nasıl bırakacağımıza dair plan sunmamız için bizde 45 gün verdi" dedi.

    2003 yılında ülkeyi işgal etmiş ABD ile güvenlik, yönetim ve siyaset alanlarında güçlü ilişkileri bulunan Irak merkezi hükümeti, diğer yandan ekonomide İran'a göbekten bağlı. Geçen yıl İran'dan 6 milyar dolarlık mal ithal eden Irak, enerji eksikliğini de İran'dan gaz ve elektrik alarak karşılıyor. Irak'ın 39 milyonluk nüfusu, devletin değıtımcısından günde sadece birkaç saat elektrik alabiliyor, kalanı jeneratörlerle karşılanıyor.

    İran petrol
    © REUTERS / RAHEB HOMAVANDI
    İran petrolü Türkiye’yi iki ateş arasında bıraktı
    'SIFIRA İNDİRMEKTE KARARLIYIZ'

    Bu arada durmadan geçici muafiyet açıklanmasına karşın, ABD Dışişleri Bakanlığı İran Özel Temsilcisi, İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmekte kararlı olduklarında ısrar etti.

    Bunu dostlara ve müttefiklere zarar vermeksizin maksimum ekonomik baskı uygulamak suretiyle ölçülü ve aşamalı şekilde yapacaklarını dile getiren Hook, zira petrol fiyatlarının yükselmesini istemediklerinin altını çizdi.

    KENDİNE GÜVENİP İLK 6 AYLIK HEDEFİ AÇIKLAYAMADI

    Trump yönetiminin gelecek 6 ayda İran'ın petrol ihracatını azaltmayla ilgili hedefi sorulduğunda "Hedefimiz var ama size söyleyemem" diye kaçamak cevap veren Hook, ABD'nin  2019 yılında küresel petrol arzının artarak talebi geçmesi beklentisini aktarıp bunun ithalatçı ülkelerden İran'dan petrol alımını sıfıra indirmelerini istemek için kendilerini daha iyi bir pozisyona sokacağını söyledi.

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © REUTERS / Leah Millis
    Bolton: İran'a yaptırımlarımız bunun da ötesinde, dahası yolda

    SURİYE'YE PETROL SEVKİYATI DA HEDEF

    İran'ın petrol gelirlerinin aktarılacağı güvenli hesaplara ABD Hazine Bakanlığı tarafından maksimum baskı uygulanacağı, İran gemilerinin liman hizmeti alması ve uluslararası sulara çıkmasına izin veren ülkelere maksimum ceza kesileceğine dair gözdağı veren ABD'li diplomat, Tahran'ın Suriye Devlet  Başkanı Beşar Esad'a 'düzenli olarak milyonlarca varil ham petrol sevk etmesini' de hedef gösterdi.

    Etiketler:
    muafiyet, yaptırım, elektrik, Brian Hook, Irak, İran, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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