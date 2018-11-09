Financial Times: Irak ile IKBY arasında 'Kerkük petrolü' görüşmeleri başladı

© AFP 2018 / Irak ordusu Kerkük'teki petrol bölgeleri yakınında operasyon başlattı

Financial Times tarafından aktarılan habere göre anlaşma, günlük 400 bin varil petrolü kapsıyor. Anlaşmaya göre ayrıca, ham petrol üzerineki baskı da —ABD'nin talebi doğrultusunda- hafifletilecek. Görüşmelerin bu ayın sonunda tamamlanarak anlaşma imzalanması bekleniyor.

Kerkük'teki petrol sahaları, IKBY tarafından ilan edilen ve başarısızlıkla sonuçlanan bağımsızlık ilanı sonrasında, bölgenin Irak yönetimine geçmesinden bu yana çalışmıyordu.

ABD MUAF TUTMUŞTU

Geçen senenin Aralık ayında ise, Irak ve İran arasında imzalanan anlaşmada, petrol boru hattı tamamlanana kadar günlük 30 ile 60 bin varil petrolün tankerlerle taşınması kararlaştırılmıştı. Öte yandan, ABD ise İran yaptırımlarının ardından İran'la petrol ticaretine ilişkin Irak ve beraberindeki 7 ülkeye muafiyet tanıdığını duyurmuştu.