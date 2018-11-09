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01:01 10 Kasım 2018
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    Gazze'de devlet memurları aylar sonra ilk kez maaş aldı

    200'den fazla Filistinlinin öldüğü Hamas'ın Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün 'meyvesi': İsrail'in izniyle Katar Gazze'de maaşları ödedi

    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    Ortadoğu
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    Hamas'ın kontrolündeki Gazze Şeridi'nde, İsrail'in onayıyla Katar'ın 90 milyon dolarlık yardımının ilk taksidinin ulaşması sonucu, bir kısım memur uzun süre sonra maaş alabildi.

    İsrail-Gazze-Hava saldırısı
    © REUTERS / Amir Cohen
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    İsrail ve Mısır'ın Hamas gerekçesiyle abluka altında tuttuğu Gazze'de memurlarlara uzun zaman sonra maaş ödemesi yapıldı. İsrail'in izniyle Katar'dan ulaşan 15 milyon dolarla yapılan ödemelerin, Hamas'ın üzerindeki baskıyı bir nebze azalttığı belirtildi.

    Öncesinde Batı Şeria merkezli Filistin Yönetimi'nin Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze'ye ödemelerde kesintiye gitmesi on binlerce memuru maaşsız bırakmıştı.

    Ödemelerin yapılmaması nedeniyle ekonomik krizin çığrından çıkmasının, Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne katılımı artırdığı yorumları da yapılıyordu. 6 aydan uzun süredir Gazze'nin İsrail sınırında her cuma düzenlenen protestolara İsrail'in ateş açmasıyla katliamlar yaşanıyor. 

    Kararın siyasi olduğunu savunan Mısri, BM'ye de UNRWA'nın bütçe açığının önüne geçilmesi ve siyasi komploların dışında tutulması çağrında bulundu.
    © AA / Ali Hassan Jadallah
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    6 TAKSİTLE 90 MİLYON DOLAR

    Perşembe günü ulaşan 15 milyon dolarlık desteğin, Katar'ın 6 ayda 6 taksit şeklinde göndereceği 90 milyon dolarlık bir paketin ilk taksidi olduğu belirtildi. Bu para transferinin, daha önce sadece insani yardım ve inşaat malzemesine geçit veren İsrail'in izniyle gerçekleştiği kaydedildi.

    KATAR'IN GÖZETİMİNDE POSTANELERDEN ÖDENDİ

    Katar'ın görevlendirdiği gözlemciler, Gazze'deki 12 postanede nöbet tutarak maaş ödemelerinin yapılıp yapılmadığını denetledi. Postane önünde maaş uzun kuyruklar oluşturanlardan biri olan trafik polisi Vael Ebu Assi, Reuters'e, "Çocuklarıma yiyecek ya da ilaç alacak param yoktu, şimdi alabileceğim" dedi. Memurlar kimlik kartı gösterip parmak izi vererek maaşlarını aldı.

    Filistin bayrağı
    © Flickr/ Joi
    FKÖ, İsrail'i tanımayı askıya aldı
    KATAR TEMSİLCİSİNİN KONVOYU TAŞLANDI

    İsrail üzerinden araçla nakit parayı Gazze'ye getiren Katar'ın Gazze Temsilcisi Muhammed el Emadi'ye gençlerin "Çok yaşa Katar" diye tezahürat yaptığı gözlemlendi. "Çok yaşa Gazze" diye karşılık veren Katar Temsilcisi'nin konvoyu ayrılırken ise bazı gençler taş attı. Taşlar Emadi'nin korumalarının aracına isabet etti ve bir camı kırdı. Bu manzara Gazze'de bazı Filistinlilerin Katar'ın müdahalesinden rahatsız duyduğunu gösterdi.

    40 BİNDEN FAZLA MEMUR VAR, AMA SADECE 27 BİNİ ÖDEME KAPSAMINDA

    Katar resmi haber ajansına göre bağışlanan paradan 27 bin memur faydalanacak, diğerlerinin ödemeleri yerel gelirler üzerinden yapılacak. Hamas 2007'den beri 40 binden fazla kişiyi idaresi altında işe almıştı.

    İsrail F-15 savaş uçağı
    © REUTERS / Amir Cohen
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    MAAŞ ALAMAYAN MEMUR: BENİ İSRAİL Mİ VETO ETTİ?

    Bir memur, Reuters'e, "Bana dediler ki 'senin için paramız yok'. Acaba beni İsrail mi veto etti?" diye konuştu. 

    İSRAİL: HAMAS'A GİTMEYECEK

    Reuters, maaş ödeme anlaşmasının ayrıntılarıyla ilgili Hamas, Katar ve İsrail'den yetkililerden açıklama alamadığını belirtti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun kabinesinden Çevre Bakanı Zeev Elkin, 102 FM radyo istasyonuna "Bu para, Hamas'ın faaliyetlerine gitmeyecek, sadece memur maaşları doğru düzgün ödenebilecek" dedi.

    Abbas'ı ödeme yapmayarak Gazze'yi kışkırtmakla suçlayan Zeev Elkin, şöyle devam etti:

    ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışını protesto için İsrail sınırına yürüyen Gazzelilere İsrail'in havadan göz yaşartıcı gazla müdahalesi
    © AFP 2018 / MOHAMMED ABED
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    'KİMİN ÖDEDİĞİ NE FARK EDER?'

    "Katarlılar da bize gelip dedi ki: 'Madem Ebu Mazen (Abbas) ödeme yapmıyor, Gazze'yi yatıştırmak için biz ödeme yapmak isityoruz. Kimin ödediği ne fark eder?"

    FKÖ: BÖLÜNMEYİ DERİNLEŞTİRİYOR

    Filistin Yönetimi'nin çekirdeğini oluşturan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) yönetim kurulu üyesi Vasel Ebu Yusuf, İsrail onaylı Katar hamlesini eleştirerek "Katar ve diğerlerinin aracılığında ayarlamalar sadece Filistin'deki bölünme krizini uzatmaya yarar" dedi.

    Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
    © REUTERS / Issam Rimawi
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    MEMUR, BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ'NE BAĞLADI

    Tam maaşına kavuşan Gazzeli polis memuru İbrahim Baker "Bu, Büyük Dönüş Yürüyüşü'nün meyvelerinden biri" değerlendirmesini yaptı.

    PROTESTOLAR BİTECEK Mİ?

    Hamas'ın organizasyonunda 30 Mart'tan beri devam eden Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne İsrail ordusunun müdahalelelerinde 200'den fazla Filistinli öldü.

    Ödeme, nakit sıkıntısı çeken Hamas'ın sınırdaki protestolara son vermesi karşılığında, İsrail'in Gazze'ye ablukasını hafifletmeye yönelik bir anlaşmanın parçası gibi görülüyor.

    Mahmud Abbas - Kral 2. Abdullah
    © REUTERS / Muhammad Hamed
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    KATAR'DAN ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DE ÇARE

    Uzun süredir Hamas'ın müttefiği olan Katar'ın yine İsrail'in onayladığı bir anlaşmayla Gazze'deki tek elektrik santralinde kullanılmak üzere yakıt almasıyla da elektrik kesintileri son yılların en düşük seviyesine indi.

    Mısır ve Birleşmiş Milletler, 2008'den bu yana 3 kez savaşan İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes için dolaylı görüşmelere arabuluculuk yapıyor.

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    Etiketler:
    Büyük Dönüş Yürüyüşü, Filistin Yönetimi, Hamas, Zeev Elkin, Muhammed Emadi, Mahmud Abbas, İsrail, Katar, Gazze
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