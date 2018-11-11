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18:22 11 Kasım 2018
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani

    Ruhani: Yaptırımların ekonomi üzerinde etkisi olmadı

    © REUTERS / Denis Balibouse
    Ortadoğu
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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımlarının İran ekonomisi üzerinde etkisi olmadığını söyledi.

    Rusya-Petrol
    © REUTERS / Sergei Karpukhin
    WSJ: ABD'nin İran yaptırımları, Rusya'nın küresel enerji pazarındaki konumunu güçlendirdi
    Cumartesi günü İran devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin geçen hafta başında yeniden uygulamaya koyduğu yaptırımları değerlendirdi.

    Deutsche Welle Türkçe'ye göre İran Cumhurbaşkanı, yaptırımların İran ekonomisi üzerinde etkisi olmadığını söyledi. Ruhani, "Ellerinde bize karşı kullanabilecekleri yeni bir şey yok" diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı daha önce de İran'ın petrol satmaya devam edeceğini ve "yaptırımları deleceğini" açıklamıştı.

    İran ile uluslararası toplum arasında varılan nükleer anlaşma sonrası ABD 2015 yılından itibaren İran'a uygulanan yaptırımların tedricen kaldırılması kararı almıştı. Geçen hafta başında yürürlüğe giren yeni yaptırımlar, petrol endüstrisini, bankaları, şahısları ve ülkenin havayollarını kapsıyor. Ancak İran'dan yüksek miktarda petrol ithal eden aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülke petrol fiyatlarında olası bir dalgalanmayı engellemek için altı aylığına yaptırımlardan muaf tutuldu.

    IRAK'A DA MUAFİYET

    Basra kentinde döviz alım-satımı yapan Iraklının elindeki riyal ve dolarlar
    © REUTERS / Essam al-Sudani
    ABD'den Irak'a İran'dan elektrik alımı için muafiyet
    ABD'nin Cumartesi günü verdiği bilgilere göre, Irak da 45 günlük bir muafiyet de faydalanabilecek. Böylece ülkenin enerji tedariki açısından sıkıntıya girmemesi öngörülüyor.

    Irak Merkez Bankası Ağustos başında, ülkesinin İran'la "çok yakın" ilişkileri olduğunu ve bu nedenle muafiyet talebinde bulunacağını açıklamıştı.

    Etiketler:
    açıklama, ekonomik yaptırımlar, İran devlet televizyonu, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak, ABD, İran
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