SANA: Koalisyonun hava saldırısında 17 sivil öldü

© AP Photo / Zachary T. C. Hada/U.S. Air Force Koalisyon Suriye’deki yerleşimlere yönelik saldırıda misket bombası kullandı

Haberde, "Uluslararası koalisyonun Deyr ez-Zor bölgesinin doğusundaki Bu-Badran köyüne hava saldırısında 17 sivil öldü" dendi.

Koalisyon güçleri, Deyr ez-Zor bölgesindeki Hacin kenti ile Şaafa köyüne düzenli olarak saldırı gerçekleştiriyor.

Suriye medyası birçok kez koalisyonun saldırılar sırasında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu.

BMGK'YA ÇAĞRI

Suriye hükümeti ayrıca BMGK'ya konuyla ilgili tedbir alma çağrısı yapmış, koalisyondan da ülkedeki gayri meşru olarak kalmaya bir son vermesini istemişti. ABD'den ise saldırılarda kullanılan mühimmatların açıklanmayacağını, fakat mühimmatların uluslararası normlara uygun olduğu yönünde açıklama gelmişti.