SANA: Koalisyonun hava saldırısında 17 sivil öldü

Koalisyon güçleri, Deyr ez-Zor bölgesindeki Hacin kenti ile Şaafa köyüne düzenli olarak saldırı gerçekleştiriyor.
Suriye medyası birçok kez koalisyonun saldırılar sırasında beyaz fosfor kullandığını duyurmuştu.
BMGK'YA ÇAĞRI
Suriye hükümeti ayrıca BMGK'ya konuyla ilgili tedbir alma çağrısı yapmış, koalisyondan da ülkedeki gayri meşru olarak kalmaya bir son vermesini istemişti. ABD'den ise saldırılarda kullanılan mühimmatların açıklanmayacağını, fakat mühimmatların uluslararası normlara uygun olduğu yönünde açıklama gelmişti.
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