IKBY: Rosneft'in haklarının korunmasında ısrarcıyız

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Rusya temsilcisi Hoshawi Babakr, bugün Sputnik'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:
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"Kürdistan hükümeti, 2017 yılında Kerkük'te petrol üretimi konusunda anlaşmaya varılan Rosneft'in haklarının korunmasında ısrar ediyor. Bu anlaşmaya göre Rosneft, Kerkük'ten Türkiye'ye petrol ve gaz boru hatlarını çıkarma, ihraç etme ve yönetme konusunda kısmi haklara sahip. Kürdistan da, bu anlaşmaya bağlı kalmak niyetindedir ve gelecek yıllarda da Rusya'nın, Kürdistan'dan Türkiye'ye gaz ihraç etmeye başlaması gerekmektedir."
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