IKBY: Rosneft'in haklarının korunmasında ısrarcıyız

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak hükümetiyle yaptığı görüşmelerde, Rus enerji devi Rosneft'in Kerkük petrol sahasındaki petrol üretimi konusundaki haklarını, daha önce varılan anlaşmalar doğrultusunda korumak için ısrar etmeye devam ediyor.

© REUTERS / Alaa Al-Marjani Kerkük'ten Türkiye sınırına yeni petrol hattı için 96 teklif

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Rusya temsilcisi Hoshawi Babakr, bugün Sputnik'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kürdistan hükümeti, 2017 yılında Kerkük'te petrol üretimi konusunda anlaşmaya varılan Rosneft'in haklarının korunmasında ısrar ediyor. Bu anlaşmaya göre Rosneft, Kerkük'ten Türkiye'ye petrol ve gaz boru hatlarını çıkarma, ihraç etme ve yönetme konusunda kısmi haklara sahip. Kürdistan da, bu anlaşmaya bağlı kalmak niyetindedir ve gelecek yıllarda da Rusya'nın, Kürdistan'dan Türkiye'ye gaz ihraç etmeye başlaması gerekmektedir."