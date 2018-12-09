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    Netanyahu'nun BM kürsüsündeki 44 saniyelik sessizliği

    Netanyahu: Mecbur kalırsak Gazze'ye beklenenden daha büyük bir askeri operasyon yaparız

    © AFP 2018 / Jewel Samad
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun ülkenin kuzeyinde İran ve Hizbullah'a karşı operasyon başlattığı bir sırada Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilerle herhangi bir savaşın çıkmasını istemediğini, ancak mecbur kalırlarsa daha büyük bir askeri operasyon başlatacaklarını açıkladı.

    Hizbullah savaşçıları
    © AP Photo / Hussein Malla
    Hizbullah: İsrail'de füzelerimizin ulaşamayacağı bir nokta yok
    İsrail'in Yediot Ahronot gazetesine göre, Netanyahu, partisi Likud'un bakanlarıyla düzenlediği toplantıda, İsrail'in İran ve Hizbullah'a karşı operasyon başlattığı bir zamanda Filistinlilerle de ayrı bir cephe açılmasını istemediğini söyledi.

    Netanyahu, İsrail ordusunun Hizbullah'ın tünellerini keşfetmek için çalıştığını belirterek, "Ordu, kuzey sınırlarında büyük bir tehdit teşkil eden Hizbullah'ın tünellerini bir bir keşfetmek ve yok etmek için çalışıyor" dedi.

    İsrail'in ayrıca İran'ı Suriye'den çıkarmaya, Hizbullah'ın da güdümlü füzelerini yok etmeye çalıştığına dikkat çeken Netanyahu, ülkesinin uluslararası toplum nezdinde de Hizbullah'ı mahkum etmeye ve İran'a yönelik ambargonun daha da ağırlaştırılması için diplomatik çaba gösterdiğini vurguladı.

    'GÜVENLİK KABİNESİ TÜM AYRINTILARA HAİZ'

    Lübnan - İsrail sınırı
    © AFP 2018 / MENAHEM KAHANA
    İsrail’den 'Hizbullah’a ait ikinci bir tünel keşfi' iddiası
    Netanyahu, halihazırdaki durumun İsrail'i Filistinlilerle de ayrı bir cephe açmamaya sevk ettiğinin altını çizerek, "Ancak mecbur kalırsak buna hazırız. Gazze'ye beklenenden daha büyük bir askeri operasyon yaparız. Biz buna hazırlanmak için vakti değerlendirdik. Güvenlik kabinesi de tüm ayrıntılara haiz" diye konuştu.

    Netanyahu ayrıca, dün İsrail ordusunun keşfettiğini iddia ettiği ikinci Hizbullah tüneli meselesine bir kez daha değinerek, tünelin Lübnan sınırının altından İsrail bölgelerine uzandığı ve bir saldırı tüneli olduğunu belirtti.

    İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Lübnan sınır hattında başlatılan Kuzey Kalkanı Operasyonu kapsamında Hizbullah'a ait yeni bir tünelin keşfedildiğini iddia edilmişti.

    'KUZEY KALKANI'

    İsrail ordusu, 4 Aralık Salı sabahı Lübnan sınırında Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen tünelleri ortaya çıkararak imha etmek için "Kuzey Kalkanı" adıyla operasyon başlatmıştı.

    İsrail ordusu operasyon başlattığını duyurdu
    © REUTERS / Amir Cohe
    İsrail ordusundan Hizbullah'ın Lübnan tünellerine imha operasyonu
    Aynı gün İsrail ordusu basın ofisi, Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail tarafına sızmak amacıyla kazdığı öne sürülen tünellerden birinin fotoğrafını yayınladı.

    Ordu açıklamasında, yaklaşık 200 metre uzunluğunda olduğu ifade edilen tünelin 40 metre kadar İsrail topraklarının içine ulaştığı dile getirildi.

    Hizbullah ise İsrail ordusunun operasyonu ve tünel iddialarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

    Lübnan'ın güneyinde konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail-Lübnan sınırında yapılan incelemelerde bir tünel tespit edildiğini duyurmuştu.

    Etiketler:
    açıklama, Hizbullah, Likud (parti), Yediot Ahronot, Benyamin Netanyahu, Gazze, Filistin, İsrail
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