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21:46 10 Aralık 2018
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    Umman

    Umman, hava sahasını İsrail uçaklarına açtı

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    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri büyükelçileriyle Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Umman Sultanı Kabus Bin Said'in ülkesinin hava sahasının İsrail uçaklarına açılmasına onay verdiğini açıkladı.

    Oman's minister responsible for foreign affairs, Yussef bin Alawi bin Abdullah
    © AFP 2018 / THOMAS HARTWELL
    Umman'dan İsrail iması: Sorunları çözmenin zamanı geldi
    İsrail'in Kanal10 televizyonuna göre, Başbakan Netanyahu ülkesinin Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri büyükelçileriyle Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, Umman Sultanı Kabus Bin Said'in ülkesinin hava sahasının İsrail uçaklarına açılmasına onay verdiğini belirtti.

    İsrail hava yolu şirketi El-Al'in Hindistan ve Güneydoğu Asya'ya yaptığı uçuşların mesafesini kısaltması için diğer bölge ülkelerinden onay alması gerekiyor.

    Umman makamlarından Netenyahu'nun söz konusu sözlerine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Suudi Arabistan ve Umman'ın hava sahalarını İsrail uçaklarına kapatması, İsrail hava yolu şirketi El-Al'in Hindistan ve Güneydoğu Asya'ya ulaşmak için uzun mesafeler katetmesine sebep olurken diğer şirketlerle rekabet etme şansını ortadan kaldırıyor.

    İsrail bayrağı
    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
    İsrail'den Körfez ülkelerine demiryolu projesi planı
    İsrail Başbakanı Netanyahu, Mart'ta ABD'ye gerçekleştirdiği ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın İsrail hava yolu şirketi El-Al haricindeki Hindistan-İsrail hattında sefer düzenleyen şirketlere hava sahasını kullanma izni verdiğini belirtmişti.

    İSRAİL İLE KÖRFEZ ÜLKELERİ ARASINDAKİ YAKINLAŞMA

    Son günlerde başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkelerinin İsrail ile yakınlaşması dikkati çekiyor.

    İlk önce İsrail Milli Takımı'nın Katar'ın başkenti Doha'da 25 Ekim-3 Kasım tarihlerinde düzenlenen Dünya Jimnastik Şampiyonası'na katılması gündeme gelmişti.

    İsrail Başbakanı Netanyahu da 26 Ekim'de ülkesinin diplomatik ilişkisi bulunmayan bir diğer Körfez ülkesi Umman'a resmi ziyaret gerçekleştirmişti.

    BAE yönetimi de Uluslararası Judo Federasyonu tarafından geçen ay başkent Abu Dabi'de düzenlenen Judo Grand Slam Turnuvası'na İsrailli sporcuların kendi bayrakları altında yarışmasına izin vermişti.

    İsrailli bir judocunun final maçını kazanması sebebiyle 28 Ekim'de İsrail ulusal marşı diplomatik ilişkilere sahip olmadığı Körfez ülkelerinden BAE'nin başkenti Abu Dabi'de ilk kez çalınmıştı.

    Umman Sultanı Kabus, 1996'dan beri ziyarette bulunan ilk İsrail Başbakanı olan Benyamin Netanyahu ile eşi Sara'yı ağırladı.
    © Fotoğraf : İsrail Başbakanlığı Twitter hesabı
    Netanyahu'dan Umman sürprizi
    Turnuvayı izlemek için milli takımla Abu Dabi'ye gelen İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, madalya töreninde ülkesinin ulusal marşının çalınması üzerine duygusal anlar yaşayarak gözyaşı dökmüştü.

    İsrail İletişim Bakanı Eyüb Kara da 30 Ekim'de BAE'nin Dubai kentinde düzenlenen telekomünikasyon konferansına katılarak bir konuşma yapmıştı.

    Son olarak İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, 7 Kasım'da Umman'da düzenlenen Uluslararası Ulaştırma Konferansı'nda, İsrail, Ürdün ve Körfez ülkelerini birbirine bağlayacak 'Barış Demir Yolu Projesi'ni tanıtmıştı.

    Etiketler:
    Barış Demir Yolu Projesi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Miri Regev, Eyüb Kara, Benyamin Netanyahu, Umman, İsrail
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