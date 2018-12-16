Zarif: Yaptırımların siyasete etkisi yok, halk zarar gördü

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Zarif, "Yaptırımlar hiçbir zaman etkili olmamıştır. Sıradan halka zararı olmuştur fakat ülke siyasetini değiştirmemiştir." ifadelerini kullandı.

18.'si düzenlenen Doha Forumu münasebetiyle Katar'da bulunan Zarif, ABD'nin anlaşmadan çıkmasının ardından ülkesinin E3+2 (İngiltere, Almanya, Fransa, Rusya ve Çin) ile görüşmelere devam ettiğini kaydetti.

Told @DohaForum: Sanctions have never worked. They hurt ordinary Iranians but don't change policy. It was U-turn on part of US which allowed #IranTalks to proceed. Same dynamic today. #Iran and E3+2 are at table. It is US which has decided to walk away and sow violence & chaos. pic.twitter.com/kD9DQq2kR5 — Javad Zarif (@JZarif) December 16, 2018

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