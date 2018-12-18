İran: Türkiye'nin Suriye operasyonu, Astana sürecinin devam etmesini zorlaştırabilir

Kasımi, "Bizim pozisyonumuz değişmedi. Hiç bir ülke merkezi hükümetin onayı olmadan, Suriye topraklarında hiçbir eylemde bulunamaz. Atılacak her adım için Şam'ın onayının alınması gerekiyor. Eğer sözkonusu şartlara uyulmazsa, bu, İran, Türkiye ve Rusya'nın Astana süreci kapsamında başlattığı ve uzun süre kesintisiz devam eden işbirliğiyle oluşturulan mevcut durumu zora sokabilir" dedi.

Kasımi ayrıca, askeri operasyonun henüz başlamadığını ve konuyla ilgili gelişmelerin beklenmesi gerektiğini belirterek, "Astana süreci çerçevesinde yürütülen etkin işbirliğinin devam edeceğini umuyoruz. Türk dostlarımızın bölgedeki durumdan haberdar olduklarını düşünüyoruz. İran onlarla iletişim halindedir ve bir gelişme olursa o zaman değerlendireceğiz" dedi.