Suudi Arabistan'ın bütçe rakamlarının açıklanmasının ardından Twitter'da bir paylaşım yapan Nicholas Taleb, "Suudi Arabistan iflas edecek" dedi.

Saudi Arabia is going to go bankrupt. https://t.co/g3B0DwnHyM — Nassim Nicholas Taleb (@nntaleb) 18 Aralık 2018

Nicholas Taleb, 2007 yılında yazdığı Siyah Kuğu isimli kitabıyla tanınıyor. Siyah Kuğu, piyasaların hiç beklemediği olumsuz gelişme olarak tanımlanıyor. The Sunday Times gazetesi Siyah Kuğu"yu "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yazılmış en etkili 12 kitap arasında göstermişti.

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Suudi Arabistan son yaptığı açıklamada, 2019 yılında vatandaşlarına sağladığı ekonomik yardımlarına devam edeceğini ve devlet harcamalarını yüzde 7'den fazla artıracağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın 2019 yılı bütçesi 35 milyar dolar açık öngörüyor. Ancak aynı bütçe petrol fiyatlarını ortalama 80 dolar olarak tahmin ediyor.

Oysa, son dönemde petrol fiyatları 50 dolar dolayına düştü. Petrol fiyatlarının daha da gerilemesi halinde, Suudi Arabistan, uluslararası piyasalardan çok fazla borç bulmak zorunda kalabilir. Analistlere göre, Kaşıkçı skandalı gibi olaylar nedeniyle Suudi Arabistan'ın uluslararası piyasalardan istediği ölçüde borçlanması zor olabilir.