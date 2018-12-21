IŞİD, Suriye'nin doğusunda DSG mevzilerine saldırdı

Reuters'e konuşan DSG'den bir kaynak, "IŞİD geniş çaplı taarruz başlattı, ağır çatışmalar yaşanıyor" dedi.
Kaynak, DSG güçlerinin Hacin'in sadece yüzde 35'ini IŞİD'den kurtarmayı başardığını da sözlerine ekledi.
Suriye'nin doğusundaki Hacin kentinde, YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG) mevzilerinin IŞİD'in saldırısına uğradığı belirtildi.
Reuters'e konuşan DSG'den bir kaynak, "IŞİD geniş çaplı taarruz başlattı, ağır çatışmalar yaşanıyor" dedi.
Kaynak, DSG güçlerinin Hacin'in sadece yüzde 35'ini IŞİD'den kurtarmayı başardığını da sözlerine ekledi.
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