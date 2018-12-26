İsrail basını: Suriye'ye düzenlenen saldırı Hizbullah'ı ve İran silah deposunu hedef aldı

İsrail'in dün gece Suriye'ye düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın önde gelen bazı isimlerini ve İran'a ait bir silah deposunu hedef aldığı belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında, içinde Fecr-5 füzelerinin bulunduğu İran'a ait bir silah deposunu imha etti. Haberlerde, İran'ın bu silah depolarının İsrail'in kuzeyindeki Celil bölgesini tehdit etme ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekildi.

'ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER ŞAM'A ULAŞTI'

Lübnan Hizbullahı'na mensup bazı 'önemli şahsiyetlerin' Şam'a ulaştığı belirtilen haberlerde, Hizbullah mensubu bu kişilerin de İsrail hava saldırılarına maruz kaldığı vurgulandı.

İsrail makamlarından söz konusu haberleri doğrulayan veya yalanlayan herhangi bir açıklama yapılmadı.

US official says top Hezbollah brass hit in alleged Israeli strikes in Syria https://t.co/QiKB7xBhmk — The Times of Israel (@TimesofIsrael) 26 Aralık 2018

​'UÇAKSAVAR FÜZESİ İMHA EDİLDİ'

© AFP 2018 / PATRICK BAZ Lübnan: İsrail savaş uçakları hava sahamızı ihlal etti

İsrail ordusundan dün gece yapılan yazılı açıklamada, "Suriye tarafından ateşlenen bir uçaksavar füzesi hava savunma sistemimiz tarafından imha edildi" ifadesi kullanılmıştı.

İsrail tarafında herhangi bir hasar veya can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, olaya ilişkin daha fazla detaya yer verilmemişti.

'HAVA SAVUNMA SİSTEMİMİZ KARŞILIK VERDİ'

Öte yandan Suriye'ye ait resmi haber ajansı SANA ise, "Hava savunma sistemlerimiz Şam'ın batı kırsalında düşman hedeflere karşılık verdi" açıklamasında bulunmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

SURİYE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN VERDİĞİ KARŞILIĞIN GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Öte yandan Suriye hava savunma sistemlerinin dün gece başkent Şam'a yapılan füzeli saldırıya verdiği karşılığın görüntülendiği videolar internette yayınlandı.