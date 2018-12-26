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20:38 26 Aralık 2018
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    AA: ABD askerlerinin Suriye'den çekilirken kullanması beklenen hava üssünde hareketlilik gözlendi

    AA: ABD askerlerinin Suriye'den çekilirken kullanması beklenen hava üssünde hareketlilik gözlendi

    © AA /
    Ortadoğu
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    Anadolu Ajansı (AA) ekibi, ABD askerlerinin Suriye'den çekilirken kullanması beklenen Irak'ın Erbil vilayetindeki Harir Hava Üssü'nde yaşanan hareketliliği görüntüledi.

    Suriye ordusu
    © REUTERS / SANA
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    ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Suriye'den çekilme kararını duyurmasından sonra bölgedeki 2 bine yakın Amerikan askerinin ülkelerine nasıl dönecekleri gündeme gelmeye başladı.

    Washington yönetiminin çekilme operasyonunda kullanması kuvvetle muhtemel güzergahlar arasında 2015'ten beri tamamen kontrolünde tuttuğu Harir Hava Üssü bulunuyor.

    Anadolu Ajansı, (AA) bölgedeki yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde özellikle son bir hafta içinde Harir'de yoğun bir hava hareketliliği görüldüğünü ve üs çevresinde hazırlıklara başlandığını söyledi.

    YOĞUN HELİKOPTER TRAFİĞİ

    Harir Hava Üssü'nü bu ay içinde farklı aralıklarla görüntüleyen AA ekibi de son birkaç günde yoğun bir helikopter trafiği ile üs civarında farklı amaçlarla kullanılan konteynerlerin sayısının arttığını gözlemledi.

    Görüntülerde Harir'de birden fazla Chinook ve Sikorsky tipi ABD helikopter trafiğinin yanı sıra araç hareketliliği tespit ediliyor.

    ABD İÇİN EN GÜVENLİ ÜSLERDEN BİRİ

    ÖSO
    © AA / Hişam el Homsi
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    ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor. ABD, 2015'ten beri tamamen kontrolüne aldığı askeri üssün pistini önce genişletip daha sonra aktif bir şekilde kullanmaya başladı.

    Harir, Peşmerge himayesinde bulunması ve Irak'ın diğer bölgelerine göre DEAŞ tehdidinin bu bölgede hemen hemen çok az olması sebebiyle ABD için oldukça güvenli bir üs olarak görülüyor.

    Güvenli olmasının yanı sıra Suriye'nin kuzeyi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni birbirine bağlayan Peşhabur Sınır Kapısı'na 227 kilometre mesafede yer alan Harir, ABD'nin Irak'ın kuzeyinde Suriye sınırına en yakın askeri üssü konumunda.

    Etiketler:
    Askeri hareketlilik, geri çekilme kararı, Anadolu Ajansı (AA), ABD Başkanı Donald Trump, Harir, Suriye, ABD, Türkiye
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