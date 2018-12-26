Suriyeli askeri yetkili: İsrail'in saldırısını bekliyorduk

Suriye ordusundan bir kaynak, ülkenin hava savunma sistemlerinin dün gece Şam'ın güney ve batı mahallelerine düzenlenen hava saldırısını püskürttüklerini, fırlatılan füzelerin bir kısmının vurulduğunu belirtti.

Sputnik'e konuşan askeri yetkili, "İsrail uçakları Lübnan'ın hava sahasından saldırdı. Fırlatılan 10 füzeden 8'i vuruldu. Genel olarak bu füzeler Şam'ın batısında, Suriye-Lübnan sınırının yakınında vuruldu" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in bu saldırısını bekliyorduk. Saldırı öncesinde askeri uçakları gün boyunca Lübnan'ın hava sahasında uçuş yaptı" diyen yetkili, İsrail'in fırlattığı füzelerden bir tanesinin Şam-Beyrut otoyolu bölgesinde yer alan bir silah deposuna isabet ettiğini, çok sayıda yaralı olduğunu kaydetti.

'S-200'LER KULLANILDI'

Suriye ordusundan başka bir üst düzey kaynaksa, Sputnik'e verdiği demeçte saldırının püskürtülmesi için S-300'lerin değil, S-200 hava savunma sistemlerinin kullanıldığını aktardı.

Saldırıdan önce İsrailli askerlerin Lübnan'da şaşırtıcı saldırılar düzenlediklerine dikkat çeken yetkili, "Suriye'nin hava savunma sistemlerinin fırlattığı füze, ‘demir kubbe' füze savunma sistemi tarafından vuruluncaya kadar İsrail'in uçağını rakip sahada takip etmeyi sürdürdü" diye konuştu.

Suriye'nin dün gece Suriye topraklarına düzenlediği hava saldırısı 1.5 saatten fazla devam etmişti.