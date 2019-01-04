Pakistan Havayolları'ndan çalışanlarına 'Kilo verin' talimatı

Pakistan havayolları, kabin görevlilerinin görünüşüyle ilgili yolculardan şikayet geldiğini belirtti ve çalışanlarından 6 ay içerisinde kilo vermelerini istedi.

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Şirketin genel müdürü Aamir Bashir, yeni yılda kabin görevlileri için belirlenen kilo limitlerinin düşürüleceğini açıkladı.

Bashir'den şirkette çalışan bin 800 kabin görevlisine 6 ay içerisinde kilo vermeleri talimatı gitti.

Buna göre, çalışanlar kaç kilo olmaları gerektiğini, hava yolu tarafından hazırlanan kilo-boy dengesi çizelgesine göre ayarlayacak.

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Çizelgeye göre, 1.70 boyunda olan kadınların 60 ile 66 kilo arasında olması gerekiyor.

Yeni kurallar bazı çalışanlar ve vatandaşlar tarafından abartılı bulunurken, havayolları sözcüsü Mashhood Tajwar, yeni kuralın sağlıklı olduğunu savunarak "Kimse havayollarında pespaye kişiler çalıştırmak istemez" dedi.

Tajwar ayrıca, kabin görevlilerinden yaklaşık yüzde 5'inin kilo vermesi gerektiğini belirtti ve bu kişilerin işlerine devam edebilmeleri için en geç 1 Temmuz'a kadar uygun kiloya inmeleri gerektiğini söyledi.