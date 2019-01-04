'Koalisyonun Deyr ez Zor'a yönelik hava saldırısında iki Rusya vatandaşı öldü'

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesine yönelik hava saldırısında Rusya vatandaşlığı olan bir kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin İnsan Hakları Konseyi üyesi Heda Saratova, Sputnik'e açıklamasında ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesinde IŞİD militanlarının kontrolünde olan bir bölgeye düzenledikleri bombardımanda Rusya vatandaşlığı olan bir kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini söyledi.

Suriye ve Irak'a terör yanlılarına katılmak için giden kocaları tarafından götürülen kızlarını ve torunlarını arayan kadınların başvurularını değerlendiren Saratova, şu açıklamalarda bulundu:

'ÇOCUKLARI GEÇİCİ OLARAK BİR KÜRT AİLESİ ALDI'

"Elimize ulaşan bilgilere göre Deyr ez Zor bölgesindeki el Safa yerleşiminde uluslararası koalisyon güçlerinin gerçekleştirdikleri hava saldırısı sonucu Çeçenistan'ın Nadtereçnıy bölgesinden 35 yaşındaki Hava Ahıyadova hayatını kaybetti. Ölen kadın yaşları 1.5 ay ile 12 arasında değişen toplam 5 çocuk sahibiydi, çocukları geçici olarak bir Kürt ailesi aldı. Aynı bölgede bulunan başka bir eve füze isabet etmesi sonucu Dağıstan'dan Roza Yuzbekova'nın torunu olan 4 yaşındaki Halid hayatını kaybetti. Çocuğun annesi pelvis bölgesinden ağır yaralandı ve hareket edemiyor, ikinci oğlu olan Ömer ise hayatta kaldı ve onunla birlikte."

Saratova, başvuran yaklaşık 15 kadının ateş altında bulunan bölgeden kızlarının kendileriyle iletişime geçerek yardım istediklerini, bu kadınların neredeyse tümünün kollarında reşit olmayan birkaç çocuk bulunduğunu aktardı.

'FİİLEN TERÖRİSTLERİN REHİNESİ OLDU'

© AP Photo / Vadim Ghirda ABD öncülüğündeki koalisyon: Suriye'de IŞİD'e yönelik operasyonlar devam ediyor

Hava saldırısında ölen kadın ve çocuğun Rusya vatandaşı olduklarına dikkat çeken Saratova, "Bu kadınlar fiilen teröristlerin rehinesi oldu, onları serbest bırakmadılar. Şimdiyse kuşatma altındalar, bombalardan hayatlarını kaybediyor, akrabalarından yardım istiyorlar. Onlardan her gün sesli mesajlar geliyor" diye konuştu.

Rusya vatandaşı olan kadınların dışında başka ülkelerden gelen çocuklu yüzlerce kadının olduğuna dikkat çeken Saratova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu durumu etkileyebilecek olan herkesi, el Safa, Kişma ve Susa'da masum çocukların ölümlerini durdurmaya çağırıyorum. Onlar için insani koridor organize edilsin, bu bayram günleri yüzlerce anne çocuklarını enkaz altına gömüyor."