'Koalisyonun Deyr ez Zor'a yönelik hava saldırısında iki Rusya vatandaşı öldü'

Suriye ve Irak'a terör yanlılarına katılmak için giden kocaları tarafından götürülen kızlarını ve torunlarını arayan kadınların başvurularını değerlendiren Saratova, şu açıklamalarda bulundu:
'ÇOCUKLARI GEÇİCİ OLARAK BİR KÜRT AİLESİ ALDI'
"Elimize ulaşan bilgilere göre Deyr ez Zor bölgesindeki el Safa yerleşiminde uluslararası koalisyon güçlerinin gerçekleştirdikleri hava saldırısı sonucu Çeçenistan'ın Nadtereçnıy bölgesinden 35 yaşındaki Hava Ahıyadova hayatını kaybetti. Ölen kadın yaşları 1.5 ay ile 12 arasında değişen toplam 5 çocuk sahibiydi, çocukları geçici olarak bir Kürt ailesi aldı. Aynı bölgede bulunan başka bir eve füze isabet etmesi sonucu Dağıstan'dan Roza Yuzbekova'nın torunu olan 4 yaşındaki Halid hayatını kaybetti. Çocuğun annesi pelvis bölgesinden ağır yaralandı ve hareket edemiyor, ikinci oğlu olan Ömer ise hayatta kaldı ve onunla birlikte."
Saratova, başvuran yaklaşık 15 kadının ateş altında bulunan bölgeden kızlarının kendileriyle iletişime geçerek yardım istediklerini, bu kadınların neredeyse tümünün kollarında reşit olmayan birkaç çocuk bulunduğunu aktardı.
'FİİLEN TERÖRİSTLERİN REHİNESİ OLDU'
Rusya vatandaşı olan kadınların dışında başka ülkelerden gelen çocuklu yüzlerce kadının olduğuna dikkat çeken Saratova, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu durumu etkileyebilecek olan herkesi, el Safa, Kişma ve Susa'da masum çocukların ölümlerini durdurmaya çağırıyorum. Onlar için insani koridor organize edilsin, bu bayram günleri yüzlerce anne çocuklarını enkaz altına gömüyor."
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