Koalisyon Deyr ez Zor’da bir köyü vurdu: 4’ü çocuk 10 ölü

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın kendi muhabirine dayandırdığı haberinde uluslararası koalisyonun Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deyr ez Zor bölgesinde yer alan el Kişkiye köyüne yönelik hava saldırısında 4'ü çocuk 10 sivilin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Haberde, "Uluslararası koalisyona ait uçakların Deyr ez Zor ilinde yer alan el Kişkiye köyünün sakinlerinden birinin evini vurması sonucunda 4'ü çocuk 10 sivil hayatını kaybetti" dendi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon gücü, YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) IŞİD'e karşı mücadelede yardım bahanesiyle düzenli olarak Deyr ez Zor bölgesindeki Hacin kentini ve yakındaki köyleri bombalıyor. Koalisyonun hava saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

PARÇA TESİRLİ BOMBALAR KULLANILMIŞTI

Suriye hükümeti, koalisyonun Deyr ez Zor'daki Hacin ve Şafa ilçelerine yönelik hava saldırılarında uluslararası olarak yasaklanan parça tesirli bombalar kullandığını açıklamıştı. Bunun yanı sıra Suriye medyasında yer alan diğer haberlerde, koalisyonun bölgedeki saldırılarında zehirli beyaz fosfor kullandığı kaydedilmişti.