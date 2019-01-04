'ABD'nin Suriye'den askerleri çekmesi için belli bir takvimi yok'

ABD resmi makamlarından yapılan açıklamaya göre ABD'nin Suriye'den çekilmek için belirli bir takviminin olmadığı söylendi.

© REUTERS / Joshua Roberts Trump: Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin yaptığı açıklamada, ABD'nin birliklerinin Suriye'den çekilmesi için belirli bir takvimi bulunmadığı, ancak uzun süre kalma planlarının da olmadığı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo tarafından gelecek hafta Ortadoğu'ya yapacağı ziyarete katılacak gazetecileri bilgilendiren yetkili, "Şunu açıklığa kavuşturmalıyız: Suriye'de ucu açık bir askeri varlığa sahip olmayı düşünmüyoruz. Başkan Trump, çekilme kararı verdi ve şu anda bu kararı gerçekleştirebilme formülleri üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Başkan Donald Trump IŞİD'in yenilgiye uğratıldığı ve 'Suriye'de kalmak için bir neden kalmadığına ve askerlerin çekileceğine' dair kararının ardından ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceğini duyurulmuştu. Bu karara verilen tepkiler sonrası ise Trump, ''Çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz. Çekilme konusunda yavaş veya hızlı diye bir şey demedim. Bazıları 4 ay dediğimi söylüyor, bunu da söylemedim. Suriye'den belli bir süre zarfında çekileceğiz" açıklamasını yapmıştı.

'ARAP GÜÇLERİNİN GİRMESİNİ KOLAYLAŞTIRMA PLANI 'ŞİMDİLİK' YOK'

Yetkililerden yapılan bir diğer açıklamada ise ABD'nin Arap güçlerinin Suriye'ye girmesine olanak sağlaması gibi bir planın 'şimdilik' olmadığı belirtildi.

İsrailli istihbarat sitesi DEBKAfile, ABD'nin çekileceği bölgelere Arap ülkelerinin askerlerini konuşlandırmak istediğini, bu amaçla Mısır ve BAE subaylarının Menbiç'te incelemelerde bulunduğunu yazmıştı.