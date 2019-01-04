Reuters: Suriyeli Kürtler Esad'la anlaşmaya varmaya yönelik yol haritasını Moskova'ya sundu

Moskova'daki görüşmelerden dönüşte Reuters'e konuşan Suriyeli Kürt yetkili Badran Jia Kurd, 'yol haritası' bilgisini paylaşırken "Nihai kararımız, Şam'la anlaşmaya varmaktır; ne pahasına olursa olsun, ABD itiraz etse bile bu yönde çalışacağız" dedi.

© REUTERS / Joshua Roberts Trump: Suriye'den çekilsek bile Kürtleri korumak istiyoruz

Rus diplomatlarla görüşmek üzere geçen ay Moskova'ya giden Suriyeli Kürt heyetinden Badran Jia Kurd, Kamışlı'ya dönüşte Reuters'e açıklamalar yaptı.

Jia Kurd, Moskova'daki görüşmelerde Beşar Esad hükümetiyle anlaşmaya varmaya yönelik yol haritasını Rus diplomatlara sunduklarını belirtti.

Moskova'nın yanıtını beklediklerini söylerken Rusların arabuluculuk yapmayı kabul ettiğinden de söz eden Suriyeli Kürt yetkili, ABD'nin çekilme planından bağımsız olarak, Suriye Devlet Başkanı Esad'la Rusya'nın arabuluculuğunda anlaşma yapmak istediklerini vurguladı.

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Jia Kurd, "Nihai kararımız, Şam'la anlaşmaya varmaktır; ne pahasına olursa olsun, Amerikalılar itiraz etseler bile bu yönde çalışacağız" diyerek ekledi:

"Bizim görüşümüze göre Rusya, Şam ile yeni ufuklar açmaya çalışıyor, bizim onlardan aldığımız duyum bu."

"Top artık Rusya ile Şam'da. Bu temel (sundukları yol haritası) üzerinden biz müzakere edebilir ve bir diyalog başlatabiliriz."

Suriyeli Kürtler, ABD Başkanı Donald Trump'ın çekilme kararı ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna harekat hazırlığı sonrasında bölgesel dengelere göre yeni bir ayar çabasına girirken, Reuters şu değerlendirmeyi yaptı:

GERİYE SADECE İDLİB KALIR

"Böyle bir anlaşmaya ulaşılırsa 8 yıllık savaşta parçalanan Suriye'nin en büyük iki parçası yeniden birleşir ve geriye sadece Türkiye'nin desteklediği silahlı muhaliflerin kontrolünde bulunan kuzeybatıdaki köşe (İdlib) kalır."

Trump'ın söylemi 'derhal tamamen çekilmeden' son günlerde 'yavaş çekilmeye' kırarken 'Kürtleri koruma' ifadesini de içine aldı.

Jia Kurd, Trump'ın son açıklamasından memnuniyet duyduklarını, ama ABD'nin çekilme konusunu Suriyeli müttefikleriyle ele almadığını ve Trump'ın ani duyurusuyla gafil avlandıklarını belirtti.

Reuters, Suriyeli Kürtlerin Rusya'dan Suriye ordusunun kuzey sınırına konuşlanmasını sağlamanın yanısıra bölgesel özerkliğin korunmasını da garanti altına almasını talep ettiğini aktararak şu tabloyu çizdi:

© AFP 2018 / Delil Souleiman YPG ve DSG'nin siyasi kolu DSM, Mısır ve Arap devletleriyle görüşüyor

"En acil öncelik, YPG'yi ulusal güvenlk tehdidi gören Türkiye'ye karşı Suriyeli Kürtlerin bölgesine kalkan olunması. Yol haritasının ana amacı ise Türkiye ile sınırın koruma altına alınmasının yanısıra Suriye'nin kuzeyindeki özerk yönetim yapılarının anayasaya entegre edilmesinin yolunun bulunması ve Suriye'nin kuzeyi ile doğusundaki kaynakların adil dağıtımının sağlanması."

"En büyük meydan okumalardan biri, özerk yönetim talepleri ile Esad'ın ülkenin tamamında otoritesini yeniden tesis etme hedefinin uzlaştırılması olacak. Bir süre önce Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, federal Suriye'nin kabul edilemez olduğunu söylemişti. "

Jia Kurd da Şam'daki 'muhafazakar' diye nitelediği unsurların 'siyasi değişimleri görmezden gelmek ve militanların yenilgiye uğratıldığı bölgelere kabul ettirdikleri anlaşmalarda olduğu gibi kontrolleri ile nüfuzlarını dayatmak istediklerinden' söz etti. Suriyeli Kürt yetkili "Bu, bizim tarafımızdan reddedildi" dedi.

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Suriyeli Kürtlerin ellerindeki pazarlık kozları olarak Fırat Nehri'ndeki barajlar, petrol yatakları ve diğer doğal kaynaklara işaret eden Jia Kurd, bunların diyaloğun ana unsurlarını oluşturacağını söyledi.

Ancak Reuters'in görüşlerini aldığı analistler, Trump'ın çekilme açıklamasıyla Kürtlerin pazarlık pozisyonunun zayıfladığına dikkat çekti. Bununla birlikte Esad ile YPG'nin en nihayetinde İdlib'de Türkiye destekli cihatçılara karşı birlikte hareket edebilecekleri görüşünü dile getirdi.

Jia Kurd da "Türk işgalini bitirmek ve İdlib'de kalan cihatçıları yenmek için Şam ile Kürt yönetimi arasında anlaşmaya gerek var" iddiasında bulunup "Bu, Suriye'de işgal ve terörizmi bitirmek yönünde büyük bir tazyik yaratır" dedi.