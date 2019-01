ABD uçağı, Rusya’nın Hmeymim’deki üssünün yakınlarında keşif uçuşu yaptı

Flight trail #UPDATE of the 🇺🇸✈️#USN Boeing P-8A Poseidon (Patrol Squadron VP-26) Multimission Maritime Aircraft #ASW/#ASUW/#EWSP/#ESM ICAO: #AE4EC9 Registration:168764 in surveillance and reconnaissance mission Eastern Mediterranean, on the #Russia|n #Hmeimim AFB 🇷🇺 in #Syria 🇸🇾 pic.twitter.com/v34ThG8LAD