ABD uçağı, Rusya’nın Hmeymim’deki üssünün yakınlarında keşif uçuşu yaptı

IntelSky uçuş gözlem portalının Twitter'dan aktardığı bilgiye göre Amerikan keşif uçağı, belli aralıklarla Hmeymim ve Rus donanmasının lojistik destek üssüne yaklaşarak birkaç saat boyunca Suriye'nin kıyıları üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdi.
Flight trail #UPDATE of the 🇺🇸✈️#USN Boeing P-8A Poseidon (Patrol Squadron VP-26) Multimission Maritime Aircraft #ASW/#ASUW/#EWSP/#ESM ICAO: #AE4EC9 Registration:168764 in surveillance and reconnaissance mission Eastern Mediterranean, on the #Russia|n #Hmeimim AFB 🇷🇺 in #Syria 🇸🇾 pic.twitter.com/v34ThG8LAD— IntelSky📡✈ (@Intel_sky) 4 Ocak 2019
Uçuşun yaklaşık 5 bin metre irtifada yapıldığı öğrenildi.
Son zamanlarda Rusya sınırları yakınlarında keşif uçuşları yapan yabancı uçak ve İHA'ların sayısında artış gözleniyor. Özellikle Kırım ve Krasnodar Bölgesi'nin yanı sıra ülkenin batı sınırlarında yapılan keşif uçuşları dikkat çekiyor.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Washington'a bu operasyonlardan vazgeçme çağrısına ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) olumsuz yanıt gelmişti.
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