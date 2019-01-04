ABD uçağı, Rusya’nın Hmeymim’deki üssünün yakınlarında keşif uçuşu yaptı

ABD donanmasına ait Boeing P-8A Poseidon denizaltısavar uçağının Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim üssünün yakınlarında keşif uçuşu yaptığı öğrenildi.

IntelSky uçuş gözlem portalının Twitter'dan aktardığı bilgiye göre Amerikan keşif uçağı, belli aralıklarla Hmeymim ve Rus donanmasının lojistik destek üssüne yaklaşarak birkaç saat boyunca Suriye'nin kıyıları üzerinde keşif uçuşu gerçekleştirdi.

​Uçuşun yaklaşık 5 bin metre irtifada yapıldığı öğrenildi.

Son zamanlarda Rusya sınırları yakınlarında keşif uçuşları yapan yabancı uçak ve İHA'ların sayısında artış gözleniyor. Özellikle Kırım ve Krasnodar Bölgesi'nin yanı sıra ülkenin batı sınırlarında yapılan keşif uçuşları dikkat çekiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Washington'a bu operasyonlardan vazgeçme çağrısına ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) olumsuz yanıt gelmişti.