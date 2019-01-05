Suriye: Koalisyon IŞİD’in yayılmasına yardımcı oluyor

Suriye Dışişleri Bakanlığı, yasadışı olarak faaliyet gösteren uluslararası koalisyonun hava saldırılarının, iddia ettikleri gibi IŞİD’le mücadele amacını taşımadığını aksine terör örgütünün güçlenerek yayılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği ve BM Güvenlik Konseyi Başkanlığı’na gönderdiği mektubunda, uluslararası koalisyonun Suriye’deki gerçek hedefinin IŞİD değil, Deyr ez-Zor’da yaşayan siviller olduğu vurgulandı.

Mektupta, “Kurulduğu ilk andan itibaren bu koalisyonun eylemleri, terör örgütünün Suriye’de kalması ve yeniden güçlenerek yayılması için uygun koşulların oluşmasına yardımcı oluyor” dendi.

Bakanlık, koalisyonun eksiksiz tüm askerlerini Suriye’den çekmesini ve BM’nin sivil ölümlerden sorumlu kişilere yönelik adil soruşturma başlatmasını talep etti.