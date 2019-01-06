'Suriye'de 2 İngiliz askeri IŞİD saldırısında yaralandı'

AP'nin haberine göre, IŞİD'in Suriye'de bu sabah gerçekleştirdiği füze saldırısında bölgede görev yapan 2 İngiliz Özel Kuvvetler askeri ciddi biçimde yaralandı.
© AFP 2018 / AMER ALMOHIBANY
Saldırıda bir YPG militanının da öldüğü iddia edildi.
Habere göre, yaralanan İngiliz askerleri bölgedeki ABD kuvvetleri tarafından hava yoluyla alandan uzaklaştırıldı.
İngiltere Savunma Bakanlığı konuyla ilgili bir soru üzerine, "Özel Kuvvetler hakkında yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulundu.
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