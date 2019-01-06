Yemen'de, BAE destekli güçlerin saldırısıyla ilgili soruşturma

AA muhabirine konuşan bir emniyet yetkilisi, İçişleri Bakanı Ahmed el-Meyseri'nin, ülkenin güneyinde BAE destekli Şebvaniye Seçkin Güçleri'nin Şebve'ye bağlı Es-Sade köyünde El-Hecr kabilesine düzenlediği saldırıyla ilgili soruşturma komitesi kurulmasına karar verdiğini söyledi.
Mohamed al-Sayaghi
Yetkili, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Tümgeneral Muhammed el-Emir'in başkanlık edeceği söz konusu komitenin bölgeye giderek olayla ilgili rapor hazırlayacağını ifade etti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri'ne, BAE tarafından askeri eğitim ve destek veriliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)