Cihatçı Nureddin Zengi örgütüne büyük darbe

HTŞ, 7 yıldır Suriye'de hükümete karşı savaşan cihatçı örgüt Nureddin Zengi'yi 5 gündür süren çatışmaların ardından yenilgiye uğrattı.
HTŞ, Halep'in batısında ve İdlib bölgesinde Zengi'nin elindeki 5 kasaba ve 111. Alayı ile 30 köyü alarak bölgede örgütün varlığını sonlandırdı.
© Sputnik / Iliya Pitalev
HTŞ saldırıları nedeniyle bölgede biten Zengi'nin lider kadrosu Afrin'e kaçarken, bazı militanları ise silahlarıyla HTŞ'ye katıldı.
Yaşanan bu olayla Zengi'nin dağıldığı yorumları yapılırken, İdlib'in güneyinde ise HTŞ ile Ahraru Şam arasında çatışmalar devam ediyor.
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