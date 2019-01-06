Cihatçı Nureddin Zengi örgütüne büyük darbe

Suriye'de radikal cihatçı örgüt Nureddin Zengi, El Nusra'nın başını çektiği Heyeti Tahriri Şam'ın saldırısı sonucu bitirildi. HTŞ, Halep'in batısı ve İdlib bölgesinde Zengi'nin elindeki tüm bölgeleri aldı. Örgütün lider kadroları Afrin'e kaçtı, militanları ise HTŞ'ye teslim oldu.

HTŞ, 7 yıldır Suriye'de hükümete karşı savaşan cihatçı örgüt Nureddin Zengi'yi 5 gündür süren çatışmaların ardından yenilgiye uğrattı.

© Sputnik / Iliya Pitalev İdlib bölgesinde HTŞ ile Nureddin Zengi arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor

HTŞ, Halep'in batısında ve İdlib bölgesinde Zengi'nin elindeki 5 kasaba ve 111. Alayı ile 30 köyü alarak bölgede örgütün varlığını sonlandırdı.

HTŞ saldırıları nedeniyle bölgede biten Zengi'nin lider kadrosu Afrin'e kaçarken, bazı militanları ise silahlarıyla HTŞ'ye katıldı.

Yaşanan bu olayla Zengi'nin dağıldığı yorumları yapılırken, İdlib'in güneyinde ise HTŞ ile Ahraru Şam arasında çatışmalar devam ediyor.