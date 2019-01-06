Afganistan'da altın madeninde göçük: 30 ölü, 15 yaralı

Badahşan Valiliği Sözcüsü Nik Muhammed Nazari, Kohistan'ın Şapu bölgesindeki altın madeninde işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldiğini belirtti.
İlk belirlemelere göre 30 işçinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nazari, 15 işçinin yaralandığını söyledi.
ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR
Nazari, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini kaydetti.
Sözcü, söz konusu madende binlerce işçinin kanunsuz bir şekilde kazı yaptığını dile getirdi.
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