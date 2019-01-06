Ailesinden kaçmak isteyen Suudi kadın, Bangkok'ta mahsur kaldı: Artık İslam'a inanmıyorum

BBC'ye konuşan El Kanun, 'İslam'a artık inanmadığını, zorla Suudi Arabistan'a gönderilip ailesi tarafından öldürülmekten korktuğunu' söyledi.
Tayland polisi ise genç kadının 'evlilikten kaçtığını' ifade etti.
BBC Türkçe'de yer alan habere göre General Surachate Hakparn, BBC'ye açıklamasında El Kanun'un Tayland vizesi olmadığı için ülkeye girişine izin verilmediğini ve yetkililerin genç kadının Tayland'a uçtuğu Kuveyt Havayolları'yla Suudi Arabistan'a gönderilmek üzere, iadesi için sürecin başlatıldığını belirtti.
My name is Rahaf Mohammed Mutlaq Alqunun, and this is my picture pic.twitter.com/RHsnnPWUjL— rahaf Mohameed (@rahaf84427714) January 6, 2019
Surachate, genç kadının Suudi yetkililer tarafından pasaportuna el konulduğu iddiasından haberdar olmadığını kaydetti.
El Kunun, Twitter'da paylaştığı mesajda "Kaybedecek bir şeyim olmadığı için gerçek ismimi ve tüm bilgilerimi paylaşacağım" mesajı attı.
El Kunun ayrıca pasaportunun bir fotoğrafını paylaşıp "çünkü gerçek olduğumu ve var olduğumu bilmenizi istiyorum" dedi. Bir diğer tweet'te de "Ailemin beni öldürmesinden korkuyorum" yazdı.
Nisan 2017'de de bir Suudi kadın Kuveyt'ten Avustralya'ya gitmeye çalışırken yakalanmıştı.
Lasloom, Kanadalı bir turistin cep telefonunu kullanıp Twitter'dan attığı mesaj ve videoda ailenin onu öldüreceğini söylemişti.
Genç kadına Suudi Arabistan'a döndükten sonra ne olduğu bilinmiyor.
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