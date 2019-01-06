Tunus'tan Suriye'nin Arap Birliği üyeliği açıklaması: Tekrar aktif hale getirilmesinden sevinç duyarız

Arap Birliğinin, Beşşar Esed rejiminin üyeliğiyle ilgili alacağı kararın, Tunus'u bağlayan bir konu olmadığına işaret eden Şabbi, Arap Birliğinin, askıya aldığı Suriye üyeliğini yeniden aktif hale getirmesi halinde bundan 'sevinç duyacaklarını' dile getirdi.
Suriye'nin başkenti Şam'da, bazı Arap ülkelerinin, büyükelçiliklerini açtığına da değinen Şabbi, Suriye'nin Arap Birliğine dönmesi için birtakım çabaların olduğuna işaret etti.
Şabbi ayrıca, Lübnan'ın başkentinde 19-20 Ocak'ta gerçekleştirilecek Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin bizzat katılacağını da sözlerine ekledi.
LÜBNAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Arap Birliği, Esed rejiminin üyeliğini Kasım 2011'de dondururken, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri Mart 2012'de büyükelçilerini geri çekmiş ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da aynı yıl Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.
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