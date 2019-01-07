Mısır'da Ortadoğu'nun en büyük cami ve kilisesi açıldı: El-Fettah el-Alim ve Mesih'in Doğuşu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın da katıldığı törenin ardından camide yatsı ezanı okundu ve namaz kılındı.
Katedralde Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi ve El-Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib birer konuşma yaptı.Açılış konuşmasında "Bu tarihimizde önemli bir an," diyen Sisi, Mısırlı Hristiyanlara ve Müslümanlara atıfta bulunarak, "Biz biriz ve bir olarak kalacağız" ifadelerini kullandı.
Kıpti kilisesinin başkanı Papa Tawadros II ise, "Bugün, bu vaadi yerine getirdiğinizi görüyoruz ve burada bu büyük vesileyle büyük bir açılışa tanıklık ediyoruz" dedi.
- Mısır'da Ortadoğu'nun en büyük camisi ve kilisesi açıldı© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
- Mısır'da Ortadoğu'nun en büyük camisi ve kilisesi açıldı© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
- Mısır'da Ortadoğu'nun en büyük camisi ve kilisesi açıldı© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
- Mısır'da Ortadoğu'nun en büyük camisi ve kilisesi açıldı© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh
'İSLAM DEVLETLERİ İBADETHANELERİN KORUYUCUSUDUR'
Sisi açılışı, önemli ve bir tarihi an olarak nitelendirirken, Et-Tayyib, İslam devletlerinin cami, kilise ve havra gibi ibadethanelerin koruyucusu olduğunu söyledi.
Açılışa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Arap Birliği Şefi Ahmed Aboul Gheit'in de katıldığı görüldü.
Kıpti Hristiyanlar, yaklaşık 100 milyonluk nüfuslarıyla Mısır nüfusunun yüzde 10'unu oluşturuyor.
Mısır'da Hristiyanların ibadethanelerine ise zaman zaman saldırılar düzenleniyor.
Dün de, Kahire'deki Ebu Seyfeyn Kilisesi yakınlarında daha önce tuzaklanmış olan el yapımı bomba etkisiz hale getirildiği sırada infilak etmiş, bir polis memuru hayatını kaybetmişti.
TRUMP'TAN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump da, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mısır'daki dostlarımızın Ortadoğu'daki en büyük katedrali açtığını görmey heyecan verici. Cumhurbaşkanı Sisi, ülkesini daha kapsayıcı bir geleceğe taşıyor" ifadelerini paylaştı.
Excited to see our friends in Egypt opening the biggest Cathedral in the Middle East. President El-Sisi is moving his country to a more inclusive future!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2019
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